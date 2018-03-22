За "школотой" присмотрят "комсомольцы"

Молодежь Приморья поможет в проведении итоговой аттестации в крае

Соглашения о взаимодействии между департаментом образования и науки Приморского края и Приморским отделением Российского Союза Молодежи подписали на прошедшей неделе.

Ведомство и общественная организация подписали два соглашения: документы охватывают совместную поддержку и поощрение талантливой молодежи, а также сотрудничество в проведении государственных экзаменов в регионе, в том числе организации общественного наблюдения при проведении ГИА.

Как отметили представители организации, общественным наблюдателем может стать каждый совершеннолетний житель Приморского края, имеющий гражданство Российской Федерации. Для этого необходимо заполнить анкету. Всех кандидатов в общественные наблюдатели ждет обучение, а также сдача экзамена и собеседование с представителями Приморской краевой организации РСМ.

«Обучением общественных наблюдателей в 2018 году занимается Приморская краевая организация «Российский Союз Молодежи» совместно с представителями департамента образования и науки Приморского края, а также сотрудниками Всероссийского Корпуса общественных наблюдателей из Москвы. Инструктаж пройдет в форме одно-двухдневных семинаров, которые начнутся во второй половине апреля», - рассказала координатор Корпуса общественных наблюдателей в Приморском крае Галина Гилева.

По окончании обучения кандидаты становятся экспертами по мониторингу государственной итоговой аттестации и могут находиться в пунктах проведении экзамена в день проведения ЕГЭ в роли общественных наблюдателей.

Отметим, Российский союз молодежи с 2014 года оказывает помощь при проведении экзаменов - движение готовит общественных наблюдателей, которые следят за процедурой и порядком проведения ЕГЭ и ОГЭ. Для этих целей в некоторых субъектах был создан Корпус общественных наблюдателей, который перерос во всероссийское волонтерское движение, направленное на повышение качества образования в стране. По словам представителей Российского союза молодежи, наличие общественного наблюдения позволяет обеспечить прозрачность экзаменационной кампании, честность и объективность ее проведения.

Регистрацию желающих стать общественным наблюдателем при проведении государственной итоговой аттестации также осуществляет департамент образования и науки Приморского края.

По словам специалистов ведомства, для регистрации в качестве общественного наблюдателя необходимо заполнить заявление. Оно подается кандидатом лично в органы управления образованием, на территории которых общественные наблюдатели намерены посетить экзамен.

«Соблюдение правил проведения ГИА общественники будут контролировать непосредственно на местах. К наблюдению может присоединиться любой желающий приморец, достигший 18 лет. При этом не должно возникнуть «конфликта интересов», то есть в контролируемом наблюдателем пункте проведения государственной итоговой аттестации не должен сдавать экзамен никто из близких», – рассказал и.о. директора департамента образования и науки Приморского края Виктор Станкевич.