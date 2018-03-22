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ЕГЭ подкрался незаметно
В 2018 году ЕГЭ в Приморье будет сдавать 10 671 человек, для них организуют 86 пунктов проведения единого экзамена
Уже через год система ЕГЭ отметит свое десятилетие. С 2009 года ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы, при этом повторная сдача экзамена возможна только в последующие годы. Как и в прежние годы, баллы за ЕГЭ будут решающими при поступлении в высшие учебные заведения страны.
Перечень предметов, по которым можно сдать экзамен, постоянно расширяется. Добавляются иностранные языки - немецкий, французский, испанский. Проходят апробацию новые предметы, например, в 2016 году пробный ЕГЭ по китайскому языку сдавали амурские школьники. В 2020-м такую возможность должны дать выпускникам по всей России.
Последние нововведения коснулись процедуры сдачи экзамена: в аудиториях теперь осуществляют видеонаблюдение, а также ведут онлайн-трансляцию из всех пунктов сдачи ЕГЭ.
Предметы обязательные и популярные
Досрочный период сдачи единого государственного экзамена пройдет в этом году с 21 марта по 11 апреля. Основная волна сдачи начнется 28 мая и завершится 2 июля.
По информации специалистов департамента образования и науки Приморского края, в 2018 году ЕГЭ в регионе будет сдавать 10 671 человек, из них 9 391 - нынешние одиннадцатиклассники. Остальные участники - порядка тысячи человек - выпускники прошлых лет, ребята, окончившие учреждения среднего профессионального образования, и те, кто по каким-либо причинам не смог пройти итоговую аттестацию ранее.
Обязательными предметами для сдачи остаются русский язык и математика. В этом году ЕГЭ по русскому языку в Приморье будут сдавать 10 054 человека, по математике - 10 162 человека. Напомним, экзамен по математике с 2015 года разделен на базовый и профильный уровни.
Профильный необходим для поступления в университет на технические специальности, а базового достаточно для получения аттестата и обучения на специальностях гуманитарного профиля.
Среди предметов по выбору самыми популярными стали обществознание (его выбрали 5 781 выпускников) и физика (2 737 ребят). По одному школьнику выбрали ЕГЭ по французскому и испанскому языкам, и три человека попробуют сдать ЕГЭ по немецкому.
В прошлом году ситуация с популярными предметами была аналогичной. Средний балл по самому востребованному предмету - обществознанию - в 2017 году был 53, при этом один приморский школьник набрал 100 баллов. Физику сдавали около 2,5 тысяч ребят. Средний результат по предмету тогда повысился и составил 49 баллов, при этом два участника набрали максимальный балл.
ЕГЭ-2017 проходил в 87 пунктах проведения экзамена (ППЭ). Работал институт общественных наблюдателей, которые следили за тем, чтобы в пунктах проведения ЕГЭ не было нарушений и все выпускники сдавали экзамен в равных условиях. Более 90% аудиторий были оснащены аппаратурой для онлайн-видеонаблюдения, что обеспечило максимальную прозрачность процесса.
«В течение основного этапа Единого государственного экзамена в Приморье было зафиксировано около 30 нарушений со стороны участников. В основном нарушения были связаны с использованием шпаргалок и телефонов. Такие участники удалялись с экзамена», - сообщили в департаменте образования и науки.
Новые технологии ЕГЭ
Как отметил Президент России Владимир ПУТИН, главным плюсом единого экзамена является возможность для школьников со всей страны поступить учиться в вузы крупных городов. Кроме того, «ЕГЭ уравнивает всех поступающих в высшие учебные заведения, дает возможность получить бесплатное высшее образование и, в целом, несмотря на возникающие вопросы, работает достаточно эффективно». Однако, по мнению Президента, систему нужно продолжать совершенствовать.
О главном нововведении этого года рассказала заместитель директора департамента образования и науки Приморского края Татьяна ХМЕЛЬ.
«Отличие экзаменов этого года в том, что на территории всего края будет применяться новая технология - печать полного комплекта экзаменационных материалов для участников ЕГЭ непосредственно в аудиториях, где будет проходить экзамен. В комплект войдут не только контрольные измерительные материалы, но и бланки», - сообщила она.
Иван КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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