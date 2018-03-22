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Родители сели за парты
Более 800 родителей написали пробный ЕГЭ по русскому языку в Приморье
В Приморье подвели итоги Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 802 участника из разных районов края написали пробный экзамен по русскому языку. По словам специалистов краевого департамента образования и науки, акция длилась неделю - за это время участие во всероссийском проекте приняли жители 30 муниципалитетов Приморья. Самое большое количество участников пришло в школы Пожарского района, Владивостока и Уссурийска.
Все они ответили на вопросы теста и написали мини-сочинение. Экзаменационная работа была составлена из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ. Единственное отличие - во временном регламенте: пробный экзамен занял 30 минут.
«Кроме того, в рамках акции участники прошли через всю процедуру сдачи ЕГЭ: зарегистрировались, прошли металлодетектор, перед входом в пункт проведения сдали все средства связи, заполнили бланки и после этого приступили к написанию экзамена. Таким образом все присутствующие смогли увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, а также как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы», - рассказала заместитель директора департамента образования и науки Приморского края Татьяна Хмель, добавив, что для проверки тестов создана специальная комиссия, которая рассматривает и оценивает работы. Результаты уже подведены - все участники смогут узнать свои оценки по телефону 253-47-06.
Отметим, ко второй акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в стране присоединились более 40 тысяч участников - родителей школьников, общественных деятелей, представителей средств массовой информации и органов власти из всех регионов России. По мнению организаторов, акция помогает выпускникам, их родителям и педагогам снять лишнее напряжение, ответить на все вопросы, связанные с подготовкой и процедурой проведения единого государственного экзамена и настроить школьников на успешную сдачу госэкзамена. Инициатор мероприятия - Федеральное агентство по надзору в сфере образования и науки.
Добавим, система ЕГЭ стала основной формой государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса российских школ с 2009 года. Эти результаты используются при поступлении в высшие учебные заведения страны.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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