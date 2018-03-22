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В Приморье начали сдавать ЕГЭ

22 Марта 2018, 10:45 | Приморье

Утверждены даты государственной итоговой аттестации в 2018 году. Первый экзамен досрочного этапа школьники Приморья будут сдавать уже 21 марта. Как сообщили в краевом департаменте образования и науки, итоговые экзамены в 2018 году традиционно пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный.

«Досрочный этап ЕГЭ в 2018 году продлится с 21 марта по 11 апреля, основной - с 28 мая по 2 июля, и дополнительный - с 4 по 15 сентября. Досрочный и основной этапы единого государственного экзамена начнутся с географии, а также информатики и ИКТ», - рассказала заместитель директора ведомства Татьяна ХМЕЛЬ.

Экзамены для выпускников 9 классов (ОГЭ) в 2018 году также пройдут в три этапа: досрочный - с 20 апреля по 8 мая, основной - с 25 мая по 29 июня и дополнительный - с 4 по 22 сентября.

Как и в прошлом году, в расписании 2018 года наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам предусмотрен дополнительный резервный день для сдачи экзаменов по всем учебным предметам.

Отметим, в 2018 году ЕГЭ в Приморье будут сдавать 10 671 человек, из них 9 391 - нынешние одиннадцатиклассники. Остальные участники - выпускники прошлых лет, ребята, окончившие учреждения среднего профессионального образования, и те, кто по каким-либо причинам не смог пройти итоговую аттестацию ранее. Для них организуют 86 пунктов проведения единого экзамена.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ЕГЭ  экзамен 



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