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Выпускникам Приморья подарят крылья

22 Марта 2018, 09:42 | Приморье

«Крылья Востока» - приморцы выбрали название для праздника выпускников школ

Результаты рейтингового голосования за название для праздника выпускников, который пройдет в Приморье в конце июня, озвучили на организационном совещании под руководством врио губернатора края Андрея ТАРАСЕНКО.

С сегодняшнего дня у праздника выпускников есть официальное название, его определили сами приморцы.

«На сайте администрации Приморского края завершилось рейтинговое голосование за название для мероприятия. В нем приняли участие несколько тысяч человек. На протяжении последней недели лидировали «Крылья Востока» и «Белый парус». Большинство голосов набрал первый вариант», - доложил руководитель Центра содействия развитию молодежи Сергей МАТЛИН.

Главе края представили концепцию праздника.

«Как и планировалось ранее, он пройдет на Набережной Цесаревича, в мероприятии будут задействованы парусники Приморья. Мы уже приступили к переговорам с компанией, которая сможет организовать на высшем уровне световое и пиротехническое шоу в акватории бухты Золотой Рог и на Золотом мосту», - пояснил Сергей Матлин.

Андрей Тарасенко поручил организаторам проработать все мелочи для того, чтобы шоу получилось по-настоящему впечатляющим, запоминающимся, а увидеть его смогли как можно больше жителей и гостей края.

Напомним, праздник для выпускников края и их родителей впервые пройдет в Приморье в этом году по инициативе врио губернатора Приморского края. Такого технологически сложного мероприятия еще не было на Дальнем Востоке.

Планируется, что праздник выпускников станет в Приморье ежегодным.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: праздник  Центр содействия развитию молодежи  тарасенко 



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