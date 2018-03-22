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Выпускникам Приморья подарят крылья
«Крылья Востока» - приморцы выбрали название для праздника выпускников школ
Результаты рейтингового голосования за название для праздника выпускников, который пройдет в Приморье в конце июня, озвучили на организационном совещании под руководством врио губернатора края Андрея ТАРАСЕНКО.
С сегодняшнего дня у праздника выпускников есть официальное название, его определили сами приморцы.
«На сайте администрации Приморского края завершилось рейтинговое голосование за название для мероприятия. В нем приняли участие несколько тысяч человек. На протяжении последней недели лидировали «Крылья Востока» и «Белый парус». Большинство голосов набрал первый вариант», - доложил руководитель Центра содействия развитию молодежи Сергей МАТЛИН.
Главе края представили концепцию праздника.
«Как и планировалось ранее, он пройдет на Набережной Цесаревича, в мероприятии будут задействованы парусники Приморья. Мы уже приступили к переговорам с компанией, которая сможет организовать на высшем уровне световое и пиротехническое шоу в акватории бухты Золотой Рог и на Золотом мосту», - пояснил Сергей Матлин.
Андрей Тарасенко поручил организаторам проработать все мелочи для того, чтобы шоу получилось по-настоящему впечатляющим, запоминающимся, а увидеть его смогли как можно больше жителей и гостей края.
Напомним, праздник для выпускников края и их родителей впервые пройдет в Приморье в этом году по инициативе врио губернатора Приморского края. Такого технологически сложного мероприятия еще не было на Дальнем Востоке.
Планируется, что праздник выпускников станет в Приморье ежегодным.
Евгений СИДОРОВ.
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