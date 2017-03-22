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Первый вице-президент холдинга, издающего Forbes и L'Officiel, приедет во Владивосток

22 Марта 2017, 18:25 | Приморье

Первый виде-президент медиагруппы ACMG, издающей журналы Forbes и L"Officiel, подтвердил свое участие в Дальневосточном МедиаСаммите-2017, который пройдет 8-10 июня во Владивостоке. Антонио Алицци выступит на форуме в качестве эксперта, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.

"Мне как первому вице-президенту ACMG было очень приятно получить приглашение на Дальневосточный МедиаСаммит. Наша международная медиагруппа сегодня входит в ТОП-10 крупнейших ИД России. В России ACMG издает журналы Forbes, ForbesLife, ForbesWoman, Numéro, L"Officiel, L’Officiel Voyage, GEO, Golf Digest, SNC, PORT, OK!, GALA Биография, Interni и Objekt Russia. Мы строим "новые медиа", и нам будет интересно обсудить развитие новых СМИ в России и другие проблемы отрасли на профессиональном МедиаСаммите", — сказал Антонио Алицци.

Планируется, что на МедиаСаммите Антонио Алицци примет участие в секции, посвященной глянцевым журналам.

Справка: ACMG — международная медиагруппа, основанная в 2008 году. В настоящий момент офисы ACMG расположены в Берлине, Милане, Москве и Париже. В портфеле ACMG 15 печатных и 8 диджитал-проектов. Важнейшим направлением развития группы являются цифровые медиа. ACMG развивает интернет-проекты forbes.ru, sncmedia.ru, ok-magazine.ru, geo.ru, trendspace.ru, portmagazine.ru, golfdigest.ru и russiandesignhub.ru; издает цифровые версии журналов, разрабатывает мобильные приложения, всего — более 200 диджитал-изданий в год.

Дальневосточный МедиаСаммит — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке. Организаторы обещают, что в этом году мероприятие значительно расширит горизонты и обновит формат. Планируется, что в 2017 году МедиаСаммит соберет более семи тысяч участников, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Ведущие представители медиа-сообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.

На площадке МедиаСаммита традиционно пройдет ежегодная встреча губернатора Приморья с журналистами и представителями общественности.

Напомним, первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: дальневосточный медиасаммит 



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