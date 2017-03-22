В Приморье возобновляют дачные маршруты

Движение автобусов к дачным и садоводческим участкам приморцев возобновят уже в эти выходные, с 25 марта, сообщает газета "Золотой Рог".

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в преддверие дачного периода будут открыто движение автобусов по маршрутам от площадей Луговая, Окатова и Семеновская, а также от бухты Тихой до 10-го километра.

Начиная уже с этой субботы, 25 марта, запускают маршрут № 104 Владивосток (бухта Тихая) – 10 километр – Владивосток (бухта Тихая). Рейс будет выполнен 25 и 26 марта, 1 и 2 апреля, а с 8 апреля станет ежедневным.

Отправление с остановки «Бухта Тихая» – 7.25; 13.40, «10-й километр» – 9.55; 16.30.

Также 25 и 26 марта, 1 и 2 апреля, а с 8 апреля ежедневно автобус будет ходить по маршруту № 105 Владивосток (площадь Семеновская) – 10 километр – Владивосток (площадь Семеновская).

Отправление с остановки «Площадь Семеновская» – 6.10; 10.20; 14.50, «10-й километр» – 8.00; 12.40; 17.20. С 21 апреля с пятницы по воскресенье отправление с остановки «Площадь Семеновская» – 9.00; 13.20; 17.40, «10-й километр» – 11.20; 15.30; 19.40.

1 и 2 апреля, с 8 апреля в ежедневном режиме дачники смогут воспользоваться маршрутом № 103 Владивосток (площадь Луговая) – 10 километр – Владивосток (площадь Луговая).

Отправление с остановки «Площадь Луговая» – 6.30; 11.15; 16.00, «10-й километр» – 8.30; 13.30; 18.20.

6, 7, 8, 9 мая, а с 13 мая ежедневно будет выполняться рейс по маршруту № 108 Владивосток (площадь Окатовая) – 10 километр – Владивосток (площадь Окатовая).

Отправление с остановки «Площадь Окатовая» – 8.00; 15.00, «10-й километр» – 10.30; 17.50.

В департаменте сообщили, что перевозку пассажиров и багажа по вышеуказанным маршрутам осуществляет ООО «Автотранспортное предприятие «Дальавтотранс»: 8 (423) 236-29-97.