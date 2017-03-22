Во Владивостоке гендиректор Tigermilk Media расскажет об интернет-издании без сайта

Генеральный директор Tigermilk Media Арсений Ашомко выступит в качестве приглашенного спикера на Дальневосточном МедиаСаммите-2017, который пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Эксперт расскажет участникам форума о новейшем медийном формате работы в цифровой среде – интернет-СМИ без сайтов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.

По словам Арсения Ашомко, он решил принять участие в Дальневосточном МедиаСаммите, потому что ему интересно взглянуть на привычную индустрию под другим углом.

— Из Москвы кажется одно, но страна большая, людей в ней много, жизнь и мнения — разные. Поэтому считаю, что Саммит даст мне новые наблюдения и новую пищу для размышлений. Все-таки мы делаем продукты для всей России (и даже больше — для всей русскоязычной аудитории интернета). Также мне было бы интересно узнать о современном состоянии и особенностях работы медиа в больших, но отдаленных от Москвы регионах. Вероятно, будет чему научиться, — сказал гендиректор Tigermilk Media.

В свою очередь Арсений Ашомко расскажет участникам МедиаСаммита о новейшем медийном формате работы в цифровой среде — без сайтов, исключительно на базе социальных сетей и прочих открытых платформ.

— Тема очень многогранная. В этой модели есть масса сложностей для медийного бизнеса, но она, безусловно, очень привлекательна для аудитории — конечных пользователей и потребителей контента, — сказал гендиректор Tigermilk Media.

Досье "Золотого Рога": Tigermilk Media — медийная компания нового поколения, специализирующаяся на создании, упаковке и дистрибуции контента широкой аудитории – 40 млн пользователей интернета. Проекты и контент Tigermilk Media легко адаптируется к бесконечному количеству платформ, чтобы всегда быть рядом с аудиторией, где бы она ни была сегодня и завтра. Среди проектов компании – "Умный журнал", "Шедевры рекламы", "Интеллектуальный юмор", Sarafan, женский журнал "Шпильки", мужской журнал "Якорь", "Любящие мамы", "Идеи для жизни", Sweet & flour, Workout, Cheers!, Eat Easy и Bon Appetit.

Напомним, Дальневосточный МедиаСаммит — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке. Планируется, что в 2017 году МедиаСаммит соберет более семи тысяч участников, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Ведущие представители медиа-сообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.

На площадке МедиаСаммита традиционно состоится ежегодная встреча губернатора Приморья с журналистами и представителями общественности.

Первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.