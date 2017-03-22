Во Владивостоке редакционный директор Mail.ru представит тренды интернет-журналистики

Сергей Паранько во второй раз примет участие в Дальневосточном МедиаСаммите в качестве приглашенного эксперта, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.

Редакционный директор медиапроектов Mail.ru Group Сергей Паранько во второй раз приедет на Дальневосточный МедиаСаммит, который пройдет в этом году 8-10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Сергей Паранько расскажет о трендах современной интернет-журналистики и примет участие в дискуссии, посвященной региональной журналистике и блогосфере, сообщает ИА PrimaMedia.

— Дальневосточный МедиаСаммит-2016, в котором я принимал участие, поразил масштабом, количеством участников и качеством программ, по крайней мере, тех, на которых я побывал. В этом году ожидаю, что все будет еще лучше, — сказал Сергей Паранько.

В этом году редакционный директор медиапроектов Mail.Ru Group выступит в качестве эксперта в секции "Современная интернет-журналистика: адаптация к меняющейся реальности" и примет участие в дискуссии "Региональная журналистика и блогосфера".

— Мы сейчас проводим масштабное полевое исследование интернет-медиацеха с одноименным секции названием – "Интернет-журналистика: адаптация к меняющейся реальности". Это 30 интервью с акторами медиацеха, на основе которых будет написано эссе о текущем состояние дел и трендах на будущее. Всего там шесть основных вопросов: что происходит в отрасли сейчас, какой будет отрасль через 3-5 лет, как зарабатывать, умрет ли десктоп и заменят ли соцсети веб-сайты, как все это меняет тексты и форматы подачи и как все это меняет журналистику и журналистов. Я думаю, на секции в рамках МедиаСаммита мы обсудим эти вопросы. И по каждому из них я смогу дать комментарий как с позиции редакционного директора Mail.ru Group, так и с позиции исследователя, который проинтервьюировал 30 медиаэкспертов и практиков, — сказал Сергей Паранько.

Напомним, Дальневосточный МедиаСаммит — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке. Планируется, что в 2017 году МедиаСаммит соберет более семи тысяч участников, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Ведущие представители медиа-сообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.

На площадке МедиаСаммита традиционно состоится ежегодная встреча губернатора Приморья с журналистами и представителями общественности.

Первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.