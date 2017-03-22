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"Ростелеком" и Федерация фигурного катания на коньках России дали старт второму сезону проекта "Дети на льду. Звезды"

22 Марта 2017, 15:45 | Приморье

Жюри под председательством заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой на протяжении всего сезона будет оценивать прокаты участников по аналогии с профессиональными спортивными соревнованиями, давать советы и комментарии к показанным программам, искать и раскрывать те молодые таланты, которые, возможно, завтра станут элитой российского фигурного катания. Участие в финале примут 12 детей – по шесть сильнейших девочек и мальчиков. Съемки всех соревновательных этапов и финала проекта «Дети на льду. Звезды» планируется провести в Москве.

Стартовал второй сезон проекта «Ростелекома» и Федерации фигурного катания на коньках России – ТВ-шоу «Дети на льду. Звезды»

Принять участие в проекте теперь может любой спортсмен в возрасте от 8 до 9 лет независимо от региона проживания и спортивной школы. С 20 марта по 2 апреля включительно все желающие смогут подать заявку на сайте проекта «Дети на льду. Звезды» ice.rt.ru, заполнив анкету и приложив видеоролик, соответствующий требованиям к участнику проекта. После окончания приема заявок и их обработки, прошедшие предварительный отбор претенденты будут приглашены на очные кастинги, которые пройдут в апреле 2017 года в следующих городах:

  • Москва (Центральный федеральный округ),
  • Санкт-Петербург (Северо-Западный федеральный округ),
  • Сочи (Южный и Северо-Кавказский федеральные округа),
  • Новосибирск (Сибирский федеральный округ, за исключением Забайкальского края),
  • Челябинск (Уральский федеральный округ),
  • Казань (Приволжский федеральный округ),
  • Чита (Дальний Восток и Забайкальский край).

На этапе очных кастингов определятся имена полуфиналистов проекта – 21 девочки и 21 мальчика. Затем участники будут готовить свои программы по заданным членами жюри темам.

Телезрители увидят 8 серий телевизионного шоу, получат возможность наблюдать напряженную борьбу за главный приз проекта, разделят с юными спортсменами их успехи и неудачи, смогут оценить усилия на пути к спортивным вершинам.

Телезрители смогут смотреть шоу на канале «ВСЁ-ТВ» Интерактивного ТВ «Ростелекома» и на сайте проекта ice.rt.ru. Даты и время показов будут объявлены дополнительно.

Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» (www rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Ростелеком  фигурное катание 



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