"Ростелеком" и Федерация фигурного катания на коньках России дали старт второму сезону проекта "Дети на льду. Звезды"

Жюри под председательством заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой на протяжении всего сезона будет оценивать прокаты участников по аналогии с профессиональными спортивными соревнованиями, давать советы и комментарии к показанным программам, искать и раскрывать те молодые таланты, которые, возможно, завтра станут элитой российского фигурного катания. Участие в финале примут 12 детей – по шесть сильнейших девочек и мальчиков. Съемки всех соревновательных этапов и финала проекта «Дети на льду. Звезды» планируется провести в Москве.

Стартовал второй сезон проекта «Ростелекома» и Федерации фигурного катания на коньках России – ТВ-шоу «Дети на льду. Звезды»

Принять участие в проекте теперь может любой спортсмен в возрасте от 8 до 9 лет независимо от региона проживания и спортивной школы. С 20 марта по 2 апреля включительно все желающие смогут подать заявку на сайте проекта «Дети на льду. Звезды» ice.rt.ru, заполнив анкету и приложив видеоролик, соответствующий требованиям к участнику проекта. После окончания приема заявок и их обработки, прошедшие предварительный отбор претенденты будут приглашены на очные кастинги, которые пройдут в апреле 2017 года в следующих городах:

Москва (Центральный федеральный округ),

Санкт-Петербург (Северо-Западный федеральный округ),

Сочи (Южный и Северо-Кавказский федеральные округа),

Новосибирск (Сибирский федеральный округ, за исключением Забайкальского края),

Челябинск (Уральский федеральный округ),

Казань (Приволжский федеральный округ),

Чита (Дальний Восток и Забайкальский край).

На этапе очных кастингов определятся имена полуфиналистов проекта – 21 девочки и 21 мальчика. Затем участники будут готовить свои программы по заданным членами жюри темам.

Телезрители увидят 8 серий телевизионного шоу, получат возможность наблюдать напряженную борьбу за главный приз проекта, разделят с юными спортсменами их успехи и неудачи, смогут оценить усилия на пути к спортивным вершинам.

Телезрители смогут смотреть шоу на канале «ВСЁ-ТВ» Интерактивного ТВ «Ростелекома» и на сайте проекта ice.rt.ru. Даты и время показов будут объявлены дополнительно.

Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» (www rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.