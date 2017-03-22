В Год экологии Приморская ГСХА стала организатором олимпиады по устойчивому лесоуправлению

Олимпиада по устойчивому лесоуправлению – прекрасная возможность необычно отпраздновать Международный день лесов, который отмечается сегодня, 21 марта. Задания олимпиады содержат вопросы по актуальным сегодня и перспективным направлениям лесного хозяйства и позволяют продемонстрировать студентам свои знания, умение решать лесохозяйственные задачи, принимать управленческие решения, выполнять расчеты и многое другое, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Это уже вторая олимпиада по устойчивому лесоуправлению в России. В этом году она пройдет с 24 по 31 марта, а заявку на участие необходимо подать до 23 марта. Мероприятие проводится в форме дистанционного тестирования. Общую координацию олимпиады осуществляет Институт лесного и лесопаркового хозяйства Приморской государственной сельскохозяйственной академии (ПГСХА), которая является инициатором её проведения.

«В Год экологии, наверное, логично, что вопросы сохранения лесов, устойчивого лесоуправления становятся темами проведения олимпиады, – говорит ректор ПГСХА Андрей Комин. – Лесное хозяйство, особенно у нас на Дальнем Востоке, переживает очень трудные времена. Поэтому мы пытаемся привлечь внимание к сохранению наших дальневосточных лесов. Это один из аспектов проведения олимпиады. И второй, немаловажный момент, почему мы заинтересованы в её проведении, – благодаря этой олимпиаде на базе нашей Академии проходят практику ребята из других вузов и регионов страны. Это и Иркутск, и Благовещенск, и Якутия – как раз те вузы, где ведется подготовка специалистов для лесной отрасли. Но таких лесов, как у нас в Приморье, нигде больше нет. Поэтому для студентов это хорошая возможность для познания глубины лесов, их сложности и многопородности. Мы стараемся воспитать людей, которые любят, понимают и знают не понаслышке, а изнутри наши уникальные леса».

Миссия олимпиады – повысить качество подготовки лесных кадров. Принять в ней участие могут все студенты лесных вузов, которые обучаются по очной форме по направлению «Лесное дело» и другим, связанным с науками о лесе с 1 по 4 курс (бакалавриат). По итогам будут названы победители, которых ждут дипломы и памятные подарки.

«Наша основная цель – сформировать у студентов интерес к устойчивому лесоуправлению и лесной сертификации, развить у них познавательную и социальную активности, а также повысить престиж лесного образования. Уверена, что у наших студентов есть все: талант, характер, воля, чтобы добиться отличных результатов в учебе, получить профессию и реализовать себя. В этом году к организации мероприятия мы решили подойти по-новому, а именно, автоматизировать процесс участия. Присоединяйтесь и участвуйте с удовольствием», - говорит координатор проектов по Сибири и ДВ FSC России Елена Бубко.

Вместе с WWF России партнерам Приморской государственной сельскохозяйственной академии по проведению олимпиады выступают Лесной попечительский совет (FSC России), АНО «Центр «Амурский тигр», Московский государственный университет леса; Поволжский государственный технологический университет; Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет; Уральский государственный лесотехнический университет и Федеральное агентство лесного хозяйства.

«Для нас Лесная Олимпиада – это праздник, в котором будущие специалисты такой интересной и нужной отрасли как лесное хозяйство, участвуют по всей стране как в большом объединяющем деле. То, что куратором олимпиады выступает Институт лесного хозяйства ПГСХА в Уссурийске, давний партнер WWF по проектам лесовосстановления и устойчивого лесопользования в местах обитания амурского тигра – особо отрадно. Его инициатива всероссийского уровня говорит о том, что лесное братство все же существует. Уверен, что эта хорошая традиция будет продолжена во благо укрепления связей среди будущих коллег, и непосредственно во благо уникальных лесов Дальнего Востока», – комментирует ведущий координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России Евгений Лепешкин.

Отвечая на задания олимпиады, студенты не только протестируют свои знания и общую эрудицию, но и получают информацию о наиболее актуальных вопросах современного лесоуправления. Преподаватели лесных специальностей могут корректировать свои курсы, добавлять в учебный процесс новые блоки знаний с учетом вопросов олимпиады.

В Первой олимпиаде, в 2016 г году, приняли участие 1109 студентов из 17 вузов России – бакалавров лесного дела. В этом году олимпиада будет проводиться в электронной среде на сайте Приморской ГСХА, что значительно упростит процедуру проверки работ.

Автор фото Олег Кабалик, WWF России.