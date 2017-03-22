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Во Владивостоке открыта регистрация на Дальневосточный МедиаСаммит-2017
Заполнить анкету участника можно на официальном сайте форума, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Открыта онлайн-регистрация на Дальневосточный МедиаСаммит-2017, который пройдет во Владивостоке в кампусе ДВФУ с 8 по 10 июня. Заполнить анкету и подать заявку на участие можно на официальном сайте форума.
Дальневосточный МедиаСаммит — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке. Организаторы обещают, что в этом году мероприятие значительно расширит горизонты и обновит формат. Планируется, что в 2017 году МедиаСаммит соберет более семи тысяч участников, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Ведущие представители медиа-сообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.
На площадке МедиаСаммита традиционно пройдет ежегодная встреча губернатора Приморья с журналистами и представителями общественности.
Напомним, первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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