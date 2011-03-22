Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Пункт пропуска обновится к саммиту
22 Марта 2011, 02:26 | Приморье
Разработку рабочей документации на строительство и оснащение автомобильного пункта пропуска Краскино, а также выполнение строительно-монтажных работ и оснащение пункта пропуска выполняет ЗАО «Стройконструкция» в соответствии с заключенным с Росграницей государственным контрактом с ценой в 985 млн руб.
Сейчас в Краскино проводятся проектные и строительно-монтажные работы по строительству современного комплекса зданий и сооружений, отвечающих всем требованиям контрольных органов. Выровнена площадка, ведутся работы по вертикальной планировке объектов пункта пропуска.
Росграница, сообщает пресс-служба ведомства, планирует завершить работы уже в текущем году, а ввод объектов в эксплуатацию в первом полугодии 2012 года.Росграница проводит реконструкцию трех морских пунктов пропуска (Владивосток, Восточный и Находка), двух автомобильных (Пограничный и Краскино) и двух воздушных (Владивосток - Кневичи) и Хабаровск (Новый).
Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:
Новости тематики
- Приморский край принял участие во всероссийском Конгрессе народов России
- Бизнес-гороскоп: Скорпионам и Весам "светит" премия
- В Приморье объявлено штормовое предупреждение
- Во Владивостоке пройдёт третий фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
- Пенсионеры - "северяне" Приморского края могут компенсировать расходы на проезд к месту отдыха
- "Летние вечера" всё популярнее
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
Новости раздела
- Владивосток продолжают вырубать
- В Приморье определили лучшего лесного рейнджера
- Только два приморских выпускника набрали на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам
- Приморский край принял участие во всероссийском Конгрессе народов России
- Авторитетные селяне смогут стать мини-начальниками
- Праздник под андреевским флагом
- В поисках бохайских сокровищ
- Бескозырка не по размеру
- День Бикина со слезами на глазах
- Варвары среди нас
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Что теперь будет с рублем?
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Митинг во Владивостоке собрал 300 человек, включая китайских туристов
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение
Loading...