Пункт пропуска обновится к саммиту

Разработку рабочей документации на строительство и оснащение автомобильного пункта пропуска Краскино, а также выполнение строительно-монтажных работ и оснащение пункта пропуска выполняет ЗАО «Стройконструкция» в соответствии с заключенным с Росграницей государственным контрактом с ценой в 985 млн руб.

Сейчас в Краскино проводятся проектные и строительно-монтажные работы по строительству современного комплекса зданий и сооружений, отвечающих всем требованиям контрольных органов. Выровнена площадка, ведутся работы по вертикальной планировке объектов пункта пропуска.

Росграница, сообщает пресс-служба ведомства, планирует завершить работы уже в текущем году, а ввод объектов в эксплуатацию в первом полугодии 2012 года.Росграница проводит реконструкцию трех морских пунктов пропуска (Владивосток, Восточный и Находка), двух автомобильных (Пограничный и Краскино) и двух воздушных (Владивосток - Кневичи) и Хабаровск (Новый).