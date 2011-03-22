23 марта - День работников гидрометеорологической службы

Эксперты Международного банка реконструкции назвали приморских синоптиков лучшими в России. И в канун Дня работников гидрометеорологической службы «ЗР» решил не только поздравить с профессиональным праздником, но и задать несколько самых насущных вопросов.

О радиации

После взрывов на японской атомной станции «Фукусима» приморцы слегка паникуют. В крае резко вырос спрос на дозиметры, препараты, содержащие йод, морскую капусту и алкоголь. А может, пора паковать чемоданы?

Елена ГРИДНЕВА, главный синоптик Приморского края:

- Необходимости в этом нет. В настоящее время в атмосфере преобладают ветры, дующие с запада на восток, поэтому продукты радиоактивных выбросов с АЭС «Фукусима» перемещаются в Тихий океан и вскоре полностью рассеются. Вот если бы ядерный реактор взорвался в Китае или Корее, тогда действительно были бы основания для паники. В плане распространения радиации большую опасность представляют подводные течения. Но так как утечка радиации произошла в восточной части Японии, к Приморью эти морские массы не попадут.

О вероятности землетрясения и цунами

Приморский край считается сейсмоопасной зоной, особенно озеро Ханка и Спасский район. А на прибрежное мелководье порой приходит цунами… Не грозит ли Приморью японский сценарий?

Сергей НАУМОВ, начальник регионального информационного центра «Владивосток» сейсмической подсистемы предупреждения о цунами:

- Приморский край действительно считается сейсмоопасной зоной. И ряд районов относят к категории 8-балльных. Но землетрясения, которые имели место в Приморье, как правило, происходили на очень больших глубинах – от 300 км и глубже. Поэтому каких-либо ощутимых подземных толчков, по крайней мере, за последние десять лет в Приморье не было.

Татьяна ЩЕРБИНИНА, начальник центра цунами и морских прогнозов:

- В Приморье цунами были неоднократно: наиболее интенсивные в 1907, 1940, 1983 и 1993 годах. Говорят, что высота волны доходила до 4-5 м. Опасными в плане цунами являются Рудная Пристань, Преображение. В Находке регистрировали цунами высотой до 1,5 м. В 1983 году большой волной смыло все лодочные гаражи в районе б.Тихая во Владивостоке. Что же касается недавнего землетрясения в Японии, то у берегов Приморья цунами было очень незначительным – 32-36 см. Сейчас наши приборы регистрируют спокойный уровень моря.

О паводках

Снега в минувшую зиму выпало в 1,5 раза больше нормы. Не означает ли это, что нынешний паводок будет рекордным? И как скоро его ожидать?

Татьяна БЕРЕЗНЕВА, начальник отдела гидрологии и речных прогнозов:

- Снега в крае выпало действительно много, но он выпал в самом начале зимы. Поэтому толщина льда на водоемах Приморья в этом году на 10-40% ниже нормы, так как снежная шуба не давала льду нарастать. Это означает, что вскрытие рек в южной части Приморья начнется на 3-8 дней раньше обычного, а максимальный уровень подъема воды не превысит средних многолетних значений. Основной ледоход пройдет в первой декаде апреля.

Весенний подъем уровня воды в верховьях рек составит 1-1,5 метра, в среднем и нижнем течении рек Арсеньевка, Илистая, Большая Уссурка, Уссури (Кировский, Лесозаводский, Дальнереченский районы) – 2,5-4 м. При прохождении максимальных уровней половодья (вторая половина апреля – начало мая) возможен выход воды из низких берегов рек Уссури (Чугуевский, Кировский, Лесозаводский, Дальнереченский районы), Арсеньевка (Яковлевский район), Спасовка (г.Спасск-Дальний), Илистая (Черниговский район), Малиновка, Большая Уссурка (Красноармейский, Дальнереченский районы), Бикин (Пожарский район).

О прогнозах погоды

«Синоптик ошибается только раз, зато каждый день» - в сердцах говорили мы, доверившись прогнозу и не прихватив с собой зонтик. Но за последние пару лет прогнозы приморских синоптиков стали настолько точными, что иной раз хочется, чтобы оказались ложными. Почему же наши синоптики перестали ошибаться?

Борис КУБАЙ, руководитель Примгидромета:

- Во-первых, мы постоянно учимся - и на своих, и на чужих ошибках. Во-вторых, сегодня у нас есть наисовременнейшее оборудование, включая суперкомпьютер. В-третьих, мы используем технологии мирового уровня - так называемую гидродинамическую модель, которая является самой современной на сегодняшний день. Ни в одном из регионов России она пока не используется, так что мы стали своего рода первопроходцами. Позаимствовали мы ее у американцев, у них же и учимся. В результате качество наших прогнозов стало значительно выше.