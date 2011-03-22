Спецтехника ушла с молотка

Администрация Находки не перестает удивлять своих жителей. В последний раз расценками на муниципальный транспорт, который был продан с аукционов.

Всего с молотка пошли 13 транспортных средств, среди которых КамАЗ, КРАЗ, МАЗ, то есть большегрузная спецтехника. Все бы хорошо, но цена, по которой они были проданы, смущает. Общая сумма «выручки» от продажи 13 автомобилей составила всего 1 млн 235 тысяч 50 рублей. Для сравнения: джип марки Toyota Land Cruiser 2010 года выпуска, купленный хозуправлением для нужд мэрии в конце прошлого года, обошелся бюджету почти в 2,3 млн рублей. То есть продажа муниципальной спецтехники окупила только половину стоимости этого джипа.

Мы взялись проанализировать, сколько можно было выручить за те же автомобили, если бы они были проданы не с муниципального аукциона, а по рыночным ценам. Для примера приводим лишь несколько полученных результатов.

Первым проданным лотом стал грузовой самосвал ЗИЛ ММЗ 554М 1993 года выпуска. Его оценили и продали за 88 тысяч рублей. На автобарахолках за такой автомобиль двумя годами старше продавцы просят не менее 150 тысяч рублей.

Следующий лот - КамАЗ 5320 1993 года выпуска – был продан за 210 тысяч рублей. Точно за такую же модель, но семью годами старше, продавец из Уссурийска просит 300 тысяч рублей. 432 тысячи рублей просит за свой КамАЗ, но уже 1989 года выпуска, продавец из Владивостока.

Очередным лотом стал также грузовой фургон ЗИЛ модели 433360 и 1994 года выпуска. Его цена продажи составила всего 68 тысяч 250 рублей. На рынке такой автомобиль в соседнем регионе стоит в пять раз дороже.

Самосвал ЗИЛ ММЗ 554, 1983 года выпуска, был продан по цене еще ниже, всего за 49,5 тысячи рублей. Точно такой же автомобиль, но на шесть лет старше, продавец из соседнего региона отказался продавать дешевле 160 тысяч рублей.

Грузовая цистерна - МАЗ 500 1985 года выпуска был продан за 49,5 тысячи рублей, МАЗ 500А 1982 года продали за 38 500 рублей. При этом во Владивостоке МАЗ 500А старше проданного муниципалитетом на семь лет был продан за 150 тысяч рублей, а МАЗ 500, всего на год младше, в Благовещенске был продан за 250 тысяч.

Вся проданная техника работала в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Замена устаревшего автопарка - дело, конечно, нужное. Но не понятно, зачем продавать 13 единиц спецтехники в исправном состоянии, если вырученных денег не хватит даже на одну пескоструйку, стоимость которой составляет 2,4 млн рублей.

К слову, в конце года мэрия провела аукцион на покупку бортового двухкабинного грузовика ценой 716 тысяч 250 рублей. Это практически весь «барыш» от продажи спецтехники. Один вместо тринадцати? Занимательная математика…

Что касается аукционов 2011 года, то по 11 из них победителем стал один и тот же человек – Сергей ПОЛЫНСКИЙ. И именно он же выкупил четыре муниципальных автомобиля на аукционах 2010 года, среди которых есть спецтехника, например, бульдозер. В итоге получился вполне приличный автопарк, можно и автопредприятие создавать.

Среди примечательных автособытий прошлого года стоит отметить и покупку с аукциона УАЗ-315195 2003 года выпуска за 30 тысяч рублей известным находкинским бизнесменом Александром ВОТЧАЛ.

Не продешевила ли мэрия, установив такие ценники на автомобили, которые, к слову, еще рано сдавать на запчасти? Все же спецтехника нынче в цене…