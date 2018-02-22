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Виталий Веркеенко: "Здравия желаю. Честь имею"

22 Февраля 2018, 17:16 | Приморье

Глава Владивостока поздравил горожан с Днем защитника Отечества

Торжественное собрание, посвящённое 23 февраля, состоялось во Владивостоке сегодня, 22 февраля, в Доме офицеров флота, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Собравшихся военнослужащих и ветеранов, воспитанников военно-патриотических клубов и представителей общественности поздравило командование Владивостокского гарнизона, а также представители городской и краевой власти.

Открыл торжественное собрание командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц. Он отметил, что День защитника отечества масштабно отмечают только в нашей стране. Он касается не только мужчин, а всего народа в целом, всех тех, кто в любой момент готов встать на защиту своего Отечества. Военнослужащие ТОФ вносят огромный вклад в безопасность нашей страны, а также участвуют в миротворческих операциях и международных учениях, несут боевое дежурство на дальних рубежах, достойно отстаивая интересы России.

Поздравить военнослужащих и ветеранов в Дом офицеров флота прибыл и глава Владивостока Виталий Веркеенко, который отметил, что именно военные моряки открыли наш город и стали его первыми жителями.

«Именно военные моряки с транспорта «Манчжур» в 1860 году открыли Владивосток и стали его первыми жителями, – обратился к присутствующим глава города. – Именно военные архитекторы участвовали в строительстве Владивостокской крепости, которая защищала в 1904-1905 годах наше тихоокеанское побережье от захватчиков. Я уверен, что она станет самым важным и уважаемым туристическим объектом нашего города. О подвигах героев-тихоокеанцев знает вся страна. Так, крейсер «Варяг» стал не просто символом героизма русских моряков, но и символом всего Владивостока. Символично, что Вторая мировая война завершилась именно на Дальнем Востоке, а Владивосток сегодня является центром развития позитивных международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В преддверии праздника хочу поздравить всех жителей города и мужчин с великим праздником – Днём защитника Отечества. Новых вам побед и успехов во славу Владивостока и России!».

За образцовое выполнение воинского долга, успехи в боевой подготовке и в связи с празднованием Дня защитника Отечества Виталий Веркеенко вручил военнослужащим памятные сувениры с символикой Владивостока. Завершилось торжественное собрание праздничной программой.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Варяг  праздник  Веркеенко 



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