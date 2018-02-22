Приморцам не рады в вузах родного края

Столкнувшись с наплывом «масквичей» в родных пенатах, местная молодежь предпочитает учиться в Китае

В университетах Владивостока с распростертыми объятьями ждут выпускников школ Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, но не Приморья. В частности, как заявил Деловой газете «Золотой Рог» руководитель одной из естественно-научных кафедр ДВФУ, такое предпочтение сложилось из-за того, что столичные абитуриенты, как правило, лучше подготовлены к обучению в высшем учебном заведении, у них более высокие проходные баллы ЕГЭ и богатые знания, особенно в точных науках. Иными словами, уровень образования школьников в Приморье не идет ни в какое сравнение с уровнем образования тех же школьников на западе России.

В списках приказов о зачислении в ДВФУ в 2017-2018 учебном году не значатся города и регионы поступивших, однако в пресс-службе ДВФУ сообщают, что из-за пределов Приморья в прошлом году сюда приехали обучаться 50% студентов. Еще в 2016 году этот показатель составлял 40%, а шесть лет назад - всего 11%.

Не место для самородков

Невооруженным глазом видно, что география поступления в главный университет региона расширяется: акцент ставится на привлечении «талантливой молодежи» из 80 регионов страны – золотых медалистов, «стобалльников» ЕГЭ, победителей всероссийских олимпиад школьников, и так далее.

При этом местные чиновники и руководство ДВФУ ставят перед собой смелые – возможно даже слишком – цели: они планируют, что после обучения приезжие таланты останутся в регионе и будут развивать его.

– Для нас очень важно, чтобы как можно больше студентов приезжали в Приморье, учились здесь и здесь же оставались жить, – заявлял вице-губернатор Приморья Константин МЕЖОНОВ на дне открытых дверей в ДВФУ. – Край готов не только дать образование студентам, но и помочь им в дальнейшем трудоустройстве.

То есть в стенах университета звучат речи не о развитии кадров, рожденных на территории края, а о привлечении посторонних кадров. Главная задача здесь – расширять географию поступающих в высшие учебные заведения. При этом местных школьников мотивируют поступать на рабочие специальности в колледжи и «политехи». Информационная пропаганда по этому поводу ведется серьезная: если проанализировать тематические публикации на сайте администрации Приморья, которые дублирует местная пресса, то можно выделить общую мысль, обращенную к родителям и школьникам «из глубинок»: «Поступать в высшие учебные заведения незачем, в крае больше всего востребованы профессии, требующие среднего профессионального образования».

При этом вполне понятно, почему школьники Приморья сдают ЕГЭ хуже других: школьное образование в регионе переживает кризис, ведь преподавательского состава катастрофически не хватает. Не так давно об этом, опять же, высказывался Константин Межонов. По его словам, одна из основных проблем в сфере школьного образования Приморья – это нехватка педагогов начальных классов, которая ощущается как во Владивостоке, так и в крае.

Однако не хватает в Приморье и педагогов-предметников, от которых напрямую зависят результаты ЕГЭ: в начале февраля на сайте администрации Владивостока была опубликована информация о школах, нуждающихся в учителях. В этот список вошло 21 муниципальное образовательное учреждение города, при этом каждое нуждается в среднем в 3-4 преподавателях. Из этого можно сделать вывод, что ситуация в других населенных пунктах Приморья еще хуже.

Острее всего необходимость в учителях математики, вакансии для которых открыты почти в каждой школе города, а также физики и химии. В некоторых случаях один учитель физики во Владивостоке может одновременно работать в двух-трех школах, что здесь говорить о качестве образовательного процесса? Не хватает и преподавателей русского и английского языков, литературы, истории, обществознания. Школы нуждаются в сотрудниках настолько остро, что готовы снимать для них жилье и выплачивать «подъемные» – по пять окладов сразу. При этом средняя зарплата учителя в школе Приморья в 2017 году составила 20 тыс. рублей, по данным vladivostok.trud.com, а жилье для преподавателей, по словам их самих, предоставляют в общежитиях в районах, удаленных от центра.

За родительский доллар

Чтобы дать своим детям возможность получить высшее образование, родители Приморья прилагают грандиозные усилия, например, оплачивают репетиторов перед сдачей ЕГЭ. В итоге редкие обладатели высоких баллов отправляются штурмовать университеты Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Не секрет, что оттуда в Приморье отправляются в основном обладатели не таких уж и выдающихся успехов в обучении: проходные баллы в ДВФУ все-таки ниже, чем в столичных университетах, так что для тех, кто не смог в них поступить, ДВФУ скорее «запасной аэродром».

Дети состоятельных родителей региона могут позволить себе учиться за границей в странах Европы и в США, при этом с заветной мечтой после учебы остаться за «бугром». Само собой, для этого необходимы не только деньги (бесплатно учиться россиянам там практически невозможно, а вот за десятки тысяч долларов – вполне), но и уровень знаний, который зачастую приобретается в недешевых частных школах Владивостока. Как сообщили в Центре обучения за рубежом Students International, выезд приморских студентов за рубеж тесно связан с экономической ситуацией в стране: в момент кризиса 2014 года популярность такого образования в Приморье уменьшилась, но сейчас снова возрастает на 20-30% в год. Конкретными цифрами в Центре делиться не стали, однако на выставке, которую Students International проводил в начале февраля, интерес приморцев к образованию за границей можно было увидеть невооруженным глазом. Конференц-залы отеля Хендэ были наполнены желающими поступить в университеты США, Канады, Германии, Великобритании, Швеции, Чехии и т.д. Всего через выставку прошло 200-250 человек, в том числе родители, для которых было организовано собрание. В основном на нем делились опытом финансового обеспечения студентов за рубежом, а также разницей российского и зарубежного образования. Так, по словам родителей, которые уже учат своих детей в странах Старого света и в США, на студентов в университетах возлагается большая нагрузка, однако никто не тыкает их носом в книги: за своим образовательным процессом они следят самостоятельно и проводят целые сутки в заморских библиотеках.

- Еще в детстве мой сын сказал мне: «Я понял две вещи – я буду учить английский и я не буду жить в России», - поделился историей из заграничного отпуска один из отцов собрания.

Рады «лаоваям»

Куда же подаются «плохо образованные» и не очень богатые школьники Приморья, не способные конкурировать за места в отечественных вузах? Как оказывается, им рады в ряде университетов Китая, в первую очередь потому, что для этих университетов престижно обучать иностранцев, в особенности европейской внешности. Требования к поступающим в определенных высших учебных заведениях Китая не так уж высоки – необязательно даже знать китайский язык, потому что на его изучение выделяется 1-2 года – зато вероятность поступить на бесплатную основу обучения выше, чем в ДВФУ, который по качеству образования с этими вузами сравнится с трудом. Дело в том, что во Владивостоке есть компании-посредники, которые за отдельную плату помогут подготовить необходимый пакет документов для поступления, а также выиграть грант на обучение, который иностранным студентам также выделяет Китай. Одна из таких компаний – Мy Сhina Group. Только с ее помощью за последние пять лет гранты на обучение в Китае смогли получить 538 студентов, а на Дальнем Востоке наберется еще как минимум 5-10 таких компаний. Есть и студенты, которые берутся за дело самостоятельно, полагаясь на сарафанное радио и помощь своих друзей, которые уже обучаются в Китае.

Как отмечают в компании Мy Сhina Group, наибольшей популярностью у приморцев пользуются медицинские университеты, университеты бизнеса и экономики, информационных наук и технологий, юридические, инженерные, и так далее. При этом успешность поступления в заведения зависит от компании-посредника, которой определенные китайские университеты доверяют функцию приемной комиссии. Это в компании называют «гарантией поступления».

- Если ваши документы в порядке и соответствуют требованиям университета, вы получаете грант на обучение, - отмечают в компании. При этом, по данным тех, кто уже пользовался услугами MyChinaGroup, стоят эти услуги «по получению гранта на обучение» в пределах 100 тыс. рублей. Вполне сносная лепта за возможность обучаться бесплатно в одном из лучших зарубежных вузов. К примеру, медицинский Хэбэйский Северный Университет находится под прямым контролем Всемирной ассоциации здравоохранения, что гарантирует высочайшее качество обучения.

Кстати, двенадцать вузов Китая входят в ТОП-100 лучших университетов мира - 2017, по версии консалтингового агентства Quacquarelli Symonds, и это вывело Китай на третье место среди стран с лучшими вузами после Германии и США. ДВФУ, кстати, вошел только в ТОП-1000 этого рейтинга.

Гарантированное поступление в университет по гранту реально только в случае работы с правильным посредником, остальным же придется побегать с бумажками, в том числе перевести на китайский все необходимые для поступления документы, получить китайскую визу и разрешение на учебу от правительства Китая, а также раздобыть рекомендацию от одного из преподавателей вуза, в который студент хочет поступить. Однако и в этом случае поступление в желанный университет не гарантировано: в некоторых все же требуется знание китайского языка, и необходимо будет пройти вступительные испытания.

При этом на Дальнем Востоке тесно налажен обмен с Китаем: в регионе обучается аналогичное количество китайских студентов, вот только они не надеются на получение грантов от России: учебу китайцам, как правило, оплачивают либо родители, либо родное государство.

КСТАТИ

По данным Санкт-Петербургского филиала Высшей Школы Экономики, в 2015 году в Китае обучалось около 18 тыс. российских студентов, около 70-80% из которых – жители Дальнего Востока.

Ежегодно количество обучающихся в Китае увеличивается на несколько процентов, однако приморские студенты обычно не ставят себе цель остаться жить в Китае. Как правило, после обучения они еще несколько лет подрабатывают в Китае по профессиям, никак не связанным с их специальностью, а затем возвращаются в Россию – в основном, закаленные авантюрным духом Востока, держат курс на Запад родной страны.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.