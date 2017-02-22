Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
У бюджета Приморья есть шанс "прикурить"
Табачные акцизы могут пойти в бюджет регионов, при условии, что те будут бороться с нелегальным оборотом табачной продукции. Соответствующий законопроект, копия которого имеется в распоряжении «Известий», подготовлен группой сенаторов, во главе со спикером Совета Федерации Валентиной МАТВИЕНКО.
О том, что речь идет об огромной сумме говорит тот факт, что табачная продукция дает 70% общей суммы поступлений акцизов в федеральный бюджет. В прошлом году эта сумма составила 466,9 млрд рублей.
«Распределение доходов от акцизов на табачную продукцию предлагается осуществлять пропорционально численности трудоспособного населения», - сообщается в пояснительной записке.
Законопроект предполагает, что регион может получить до 15% от собранных табачных акцизов, при условии, что на местах будут пресекать незаконный оборот сигарет и папирос.
Сенаторы утверждают, что число сигарет, произведенных или привезенных в страну в обход таможни, растет с каждым годом и сейчас в каждом восьмом ларьке торгуют таким товаром. Впрочем, эксперты считают нелегальный рынок продукции небольшим - 1–2%.
Аналитик табачного рынка Вадим ЖЕЛНИН говорит, что сейчас собираемость акцизных платежей достаточно высокая, а большой остроты в вопросе нелегального рынка сигарет пока нет.
Новости тематики
- У бюджета Приморья есть шанс "прикурить"
- Мужчины в Приморье получают в 1,4 раза больше, чем женщины
- В Приморье встречи с избирателями могут влететь депутатам в копеечку
- В Приморье потенциальные обладатели "дальневосточных гектаров" хотят создавать поселения
- С 1 февраля дальневосточники претендуют на ДВ гектары в порядке общероссийской очереди
- Выбор "дальневосточного гектара" на территории Владивостока стал главной ошибкой заявителей
- Жители Приморья спешат обогнать россиян в подаче заявок на "дальневосточный гектар"
- Москва и Санкт-Петербург интересуются "дальневосточным гектаром" активнее других
- В Приморье таможня вышла на опережающий график
- С 1 февраля более 800 тысяч россиян набросятся на дальневосточные гектары в Приморье
Новости раздела
- У бюджета Приморья есть шанс "прикурить"
- В МВД России предлагают сдавать в багаж алкоголь из магазинов duty free
- Отряд "Поиск" из Приморья старается вернуть обществу память о подвигах героев Отечества
- Мужчины в Приморье получают в 1,4 раза больше, чем женщины
- Топ-5 технологичных подарков к грядущим праздникам
- Бизнес-гороскоп: От Весов требуется взвешивать каждый шаг
- Владивостокский ГУМ открывается после реконструкции на площади более 7000 кв.м
- Во Владивостоке высадят новую аллею из лип
- В Приморье для прощания с зимой сожгут пятиметровое чучело
- Экскурсоводы Владивостока отметят профессиональный праздник бесплатными экскурсиями
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс рубля внезапно устремился вниз
- "Единой России" не хватило легитимности
- В Приморье с 1 апреля резко подешевеет электроэнергия
- Выбираем лучших из лучших в бизнесе
- Большой ГУМ наконец откроют для посетителей (фото)
- Центр Владивостока сместится в Артем
- Проектировщики из Москвы, обустраивая остров Русский, хотят обойтись без приморцев
- Приморцы активно вооружаются
- На Дальнем Востоке расцвел новый вид мошенничества
- Частые аресты чиновников в Приморье вынудили власть сделать это