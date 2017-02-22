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У бюджета Приморья есть шанс "прикурить"

22 Февраля 2017, 13:45 | Приморье

Табачные акцизы могут пойти в бюджет регионов, при условии, что те будут бороться с нелегальным оборотом табачной продукции. Соответствующий законопроект, копия которого имеется в распоряжении «Известий», подготовлен группой сенаторов, во главе со спикером Совета Федерации Валентиной МАТВИЕНКО.

О том, что речь идет об огромной сумме говорит тот факт, что табачная продукция дает 70% общей суммы поступлений акцизов в федеральный бюджет. В прошлом году эта сумма составила 466,9 млрд рублей.

«Распределение доходов от акцизов на табачную продукцию предлагается осуществлять пропорционально численности трудоспособного населения», - сообщается в пояснительной записке.

Законопроект предполагает, что регион может получить до 15% от собранных табачных акцизов, при условии, что на местах будут пресекать незаконный оборот сигарет и папирос.

Сенаторы утверждают, что число сигарет, произведенных или привезенных в страну в обход таможни, растет с каждым годом и сейчас в каждом восьмом ларьке торгуют таким товаром. Впрочем, эксперты считают нелегальный рынок продукции небольшим - 1–2%.

Аналитик табачного рынка Вадим ЖЕЛНИН говорит, что сейчас собираемость акцизных платежей достаточно высокая, а большой остроты в вопросе нелегального рынка сигарет пока нет.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: табак  бюджет 



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