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В МВД России предлагают сдавать в багаж алкоголь из магазинов duty free

22 Февраля 2017, 13:00 | Приморье

Транспортная полиция предлагает весь алкоголь, приобретенный в магазинах беспошлинной торговли (duty free), сдавать в багаж для предупреждения правонарушений на борту самолета. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Управление предложило авиапредприятиям разработать технологию передачи алкогольной продукции, приобретенной пассажирами в магазинах беспошлинной торговли, на борт воздушного судна вместе с багажом и выдачи его в аэропорту прибытия. Кроме того, транспортная полиция предлагает максимально ограничить продажу алкогольной продукции в ресторанах и кафе, находящихся в зонах спецконтроля аэропортов.

Согласно статистике, подавляющее большинство правонарушений на борту лайнеров, когда они уже находятся в воздухе, совершаются пассажирами в состоянии алкогольного опьянения. «Управление на транспорте МВД по ЦФО предлагает авиакомпаниям научить персонал способам «нейтрализации» дебоширов либо обязать авиакомпании отправлять в полеты сотрудников собственных служб безопасности», - сказали в пресс-службе.

Среди других мер для борьбы с дебоширами МВД предлагает сертифицировать подручные средства, которыми экипажи самолетов могут обездвижить проблемных пассажиров, представляющих угрозу для полетов в целом.

В 2016 году в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево были не допущены к перелету или сняты с рейсов почти 670 человек за различные правонарушения. Такие высокие показатели по числу правонарушений и конфликтных ситуаций со стороны авиапассажиров в аэропортах Московского авиаузла в полиции связывают в том числе с возможностью проносить на борт самолета и беспрепятственно употреблять в полете алкоголь.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: duty free  алкоголь 



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