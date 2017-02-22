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Отряд "Поиск" из Приморья старается вернуть обществу память о подвигах героев Отечества

22 Февраля 2017, 10:30 | Приморье

Огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи сделал поисковый отряд из Арсеньева. Неравнодушные энтузиасты благодаря трудолюбию и решительности смогли отыскать своего земляка, воина-интернационалиста, и поведать его историю. Но даже им сейчас требуется поддержка в их поисково-исследовательской деятельности, которую способны оценить лишь немногие, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Отряд «Поиск» сформировался на базе арсеньевской школы №4 еще в 2014 году. Старшеклассники под руководством учителя истории и обществознания Марины ЯКИМОВОЙ проделали огромную поисково-исследовательскую работу и поставили своей целью дальнейший поиск героев сражений. Их деятельность заключается в основном в работе с архивами, но школьники справляются и готовы дальше удивлять своим рвением к помощи и открытиям.

Все началось с того, что однажды в школьной библиотеке Марина Якимова случайно нашла давно забытые письма солдата Игоря КРАСУЛИ, воевавшего в Чечне. Эти письма в школу принесла мать солдата, чтобы об ученике помнили и гордились, но они так и пролежали в библиотеке все это время. Полную информацию о человеке со страниц писем Марина Якимова узнала лишь проведя поисково-исследовательскую работу, в которой ей активно помогли ученики.

Игорь Красуля учился в школе№4 г.Арсеньева до 9 класса, потом переехал в г.Уссурийск, где доучился и откуда призывался на срочную службу в военную часть г.Хабаровска. Когда началась война в Чечне, Игорю оставалось дослужить полгода, но он написал рапорт о направлении его в Чеченскую Республику. Дальнейшую службу он проходил в 245-ом гвардейском мотострелковом полку в п. Смолино (Мулино) Нижегородской области, а потом был переброшен в Чечню.

В Чечне Игорь Красуля попал во взвод обеспечения в качестве водителя БМП (боевой машины пехоты). В его письме есть строчка: «...когда едешь, а за спиной полный борт гранат, то не очень приятно себя чувствуешь...» Через два месяца боевых действий при передислокации полка к месту очередного ведения боя, колонна попала в засаду чеченских боевиков. Завязался бой, в котором Игорь Красуля погиб в возрасте 19-ти лет.

Историю жизни и смерти солдата отряд «Поиск» собрал благодаря архивам, боевым журналам, фотографиям, письмам, а также личным вещам бойца. Старшеклассники и учитель истории проделали колоссальную работу, чтобы подвиг нашего соотечественника не был забыт. А в 2015 году у входа в МОБУ СОШ №4 появилась мемориальная доска, посвященная бывшему ученику школы, Игорю Красуле, воину-интернационалисту.

А сколько еще жизней унесли войны прошлых лет! Тысячи приморских солдат и офицеров погибли на фронтах Великой Отечественной войны, локальных войн, в горячих точках - и их жертвы были не напрасны. Воскресить в памяти этих героев, преподать пример патриотизма и пытается отряд «Поиск». Мы обязаны чтить подвиги наших соотечественников!

«Учитель должен быть примером для своих учеников. Заниматься патриотической работой может только тот, кто душой и с любовью проникся событиями исторического прошлого и наших дней. Тот, для кого важны не слова, а реальные дела. Это и есть патриотизм. Поэтому и девиз нашей группы: «Кто, если не мы!?», - поделилась с деловой газетой «Золотой Рог» Марина Якимова.

На сегодняшний день военно-патриотический поисковый отряд насчитывает 15 человек. За плечами отряда многочисленные экскурсии по Приморскому краю, экспедиции «Дорогами Победы» по местам боевых действий, городам-героям и городам воинской славы. Арсеньевские энтузиасты также присутствовали при перезахоронении останков героя Великой Отечественной войны Владимира Цибульского. Отряд «Поиск» активно участвует в городских конкурсах и конференциях, проводит уроки Мужества и организует встречи с ветеранами.

«Такая поисково-исследовательская работа очень полезна для самих школьников - они заняты достойным делом - и, конечно, для близких родственников бойцов. Ведь если родители и примирились, в конце концов, с гибелью сына на войне, то им все равно тяжело сознавать, что его подвиг может быть забыт и о нем никто не узнает. У отряда большие перспективы. Все они - энтузиасты, я вижу огонь в их глазах, у них все получится. А мы чем можем поддерживаем их отряд», - рассказал газете «Золотой Рог» Сергей Кондратенко, председатель Приморского краевого совета ветеранов.

Ни один патриотический отряд Приморья не ставит своей ключевой задачей поисково-исследовательскую деятельность. Отряд «Поиск», можно сказать, первопроходец, и этот путь не может строиться лишь на одном энтузиазме. Ребятам из отряда нужна материальная поддержка, чтобы и дальше помогать не только близким родственникам, потерявшим сына, брата, отца на войне, но и обществу. Ведь необходимо со школьной скамьи преподавать пример патриотизма и героизма.

В планах отряда «Поиск» создание Книги памяти, посвященной приморцам, погибшим на войне в Чеченской Республике. Их активно поддерживают краевой совет ветеранов, различные патриотические клубы страны, а также автор двух книг о 245-ом полку, военный журналист Валерий Киселев. Эта книга памяти должна быть в каждом доме, где не понаслышке знают о том, что значит война в Чечне. Родственники, сослуживцы погибших, а также простой читатель смогут узнать отдельные истории бойцов, отдавших свою жизнь за Отечество.

В отряд приносят медали, ордена, а с ними записка: имя и фамилия. Отыскать человека, имея лишь такие данные, очень трудно, иногда невозможно. Но отряд «Поиск» собственными силами пытается справиться с задачей и вернуть память о человеке-герое. Ребята накопили огромный багаж знаний и памятных документов, они хотят и готовы поделиться опытом с другими. Устраивать экскурсии, оформлять собственный музей. Но на одном энтузиазме далеко не продвинешься. Отряд «Поиск» нуждается во внимании и материальной помощи. Все идеи и предложения они принимают по электронному адресу АрсВпипоПоиск-2014@mail.ru.

Полина ЛАПИНА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: война  школа  поиск 



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