В Приморском крае у заказника "Среднеуссурийский" теперь есть техника для охраны территории

WWF России приобрел автомашину УАЗ и снегоход «Буран» для охраны заказника «Среднеуссурийский». Передача техники Приморской администрации особо охраняемых природных территорий состоялась в г. Уссурийске 20 февраля.

Биологический заказник «Среднеуссурийский» создан постановлением губернатора Приморского края Владимира Миклушевского18 октября 2012 для охраны амурского тигра. Его территория соединяет популяцию редкой кошки на российской части ареала с ограниченной группировкой тигров на хребте Вандашань в Китае. Техника от WWF России, необходимая для становления заказника, - стартовая поддержка новой охраняемой природной территории, в организации которой Фонд принимал непосредственное участие.

«Идея создания Среднеуссурийского заказника родилась у WWF давно, потому что важнейшей проблемой сохранения популяции тигра на севере Китая является наличие коридора, по которому хищники могут переходить из одной страны в другую. На всем протяжении границы остался маленький кусочек почти нетронутого леса в Пожарском районе Приморского края, под защитой которого амурские тигры могут перемещаться с Сихотэ-Алиня на Вандашань, - рассказала на пресс-конференции в Уссурийске Светлана Титова, координатор программ по ООПТ Амурского филиала WWF России. - Но территория вдоль границы оказалась интересной и в плане охраны другого краснокнижного вида – дальневосточного аиста. В пойме Уссури в Пожарском и Дальнереченском районах гнездятся более 13 пар аистов, что делает ее уникальной для сохранения популяции. Поэтому заказник располагается в двух районах края».

Подготовку документов по созданию заказника WWF начал еще в 2009 году в преддверии Международного Тигриного саммита. Были проведены согласование с районами, общественные слушания, однако только в октябре 2012 года Постановление о создании Среднеуссурийского заказника было подписано. Общая его площадь составляет 72,7 тыс.га. «Среднеуссурийский» стал 11-м заказником, расположенным в Приморском крае, сообщает пресс-служба WWF России, Амурский филиал.

«Первая задача – это обустройство заказника, - пояснил журналистам Олег Шорскин, директор КГБУ «Приморская администрация ООПТ», поблагодарив WWF за своевременный подарок. – Мы подготовили 50 аншлагов, которые будут установлены по границам заказника. Также сейчас будет произведен зимний маршрутный учет зверей, который позволит оценить состояние кормовой базы амурского тигра и определить дальнейшие биотехнические мероприятия. Для совместной охраны уже заключен договор с отделом полиции Пожарского района, подобный договор будет подписан с Погрануправлением ФСБ. Отмечу, что инспектора КГБУ «Приморская администрация ООПТ» постановлением губернатора наделены такими же полномочиями, как и инспектора Департамента охотничьего надзора Приморского края».

Автор фото – WWF России / Дмитрий Кучма