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В Приморье узаконили правила проведения митингов и демонстраций
Проведение публичных мероприятий запрещено на территориях, непосредственно прилегающих к опасным производственным объектам, на путепроводах, железнодорожных магистралях, в пограничной зоне.
Проект закона "О публичных мероприятиях в Приморском крае" принят в трех чтениях на февральском заседании краевого парламента, сообщает пресс-служба ЗС ПК.
Законопроект, внесенный на рассмотрение депутатов губернатором края, был подготовлен в соответствии с федеральными законами "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", "О транспортной безопасности" и "О безопасности дорожного движения".
Законопроект направлен на обеспечение реализации установленного Конституцией Российской Федерации права граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования.
Как отметил председатель комитета Законодательного Собрания по региональной политике и законности Виктор Пинский, законопроект не никак не затрагивает интересы лиц, которые проводят публичные мероприятия, а направлен на безопасность тех, кто не принимает в них участие. В частности, в документе устанавливаются требования к транспортным средствам, используемым при проведении публичных мероприятий.
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