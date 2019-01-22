Обратная сторона Приморья

Приморье одним из первых российский регионов включили в пилотный проект по сокращению числа малообеспеченных сограждан

Некогда один из самых экономически развитых регионов Дальнего Востока, регион, в котором сегодня, судя по отчетам минвосторазвития и прочих ответственных госструктур, реализуются проекты на десятки миллиардов рублей, регион в котором, опять же судя по отчетам, успешно развивается Свободный порт и ТОРы, и где «дальневосточные гектары» (см. отчеты) расхватывают, как горячие пирожки, умудрился «успешно доразвиваться» до статуса одного из самых проблемных в стране, пишет газета "Золотой Рог".





Столица Приморья, а теперь и ДФО, Владивосток по итогам 2018 года оказался в числе аутсайдеров среди крупных городов России по бюджетной обеспеченности на одного жителя. Так, бюджет, условно говоря, выделял на каждого жителя Москвы средств в семь раз больше, чем на жителя Владивостока. В 2019 году соотношение будет еще более плачевным. Фото Евгении Приймак

В 2019 году в Приморье наряду с несколькими регионами страны стартовал пилотный проект по выявлению семей, проживающих за чертой бедности. Предполагается, что для субъектов Федерации, которые участвуют в программе, будет разработан персональный способ выхода из малообеспеченности. Как это будет происходить на практике, пока не очень понятно. Ясно только одно: к 2024 году число бедняков в стране должно уменьшиться в два раза. Такая задача была поставлена перед правительством в президентских майских указах.

Побирающаяся Россия

В России на грани бедности проживает около 19,3 млн человек. Самыми бедными регионами на Дальнем Востоке Росстат называет Республику Саха (Якутия) и Еврейскую автономную область. Здесь численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 20% и 24,9% соответственно, и число малообеспеченного населения растет.

По данным статистики, в Камчатском крае за чертой бедности находится более 18,4 % от общей численности населения края. На третьем месте по количеству бедных находится Амурская область - почти 15%. Приморский край занимает в этом рейтинге «почетное» четвертое место. По данным Росстата, более 15,5% населения региона находится за чертой бедности. Для сравнения: количество бедняков в Москве составило 8,9%.

Напомним, в мае, обращаясь к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием, Президент России Владимир ПУТИН называл конкретные цифры: «В 2000 году за чертой бедности находились 42 миллиона человек, это почти 30% населения страны. В 2012 году нам удалось снизить этот уровень до 10%. Из-за последствий экономического кризиса бедность вновь подросла. Сегодня с ней сталкиваются 20 миллионов граждан. Конечно, это не 42 миллиона, как было в 2000-м, но тоже недопустимо много. Даже некоторые работающие люди живут очень скромно», - говорил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что сейчас необходимо серьёзно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные, достойно оплачиваемые рабочие места. «На этой основе мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие - обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет как минимум вдвое снизить уровень бедности», - отметил глава государства.

На данный момент запланировано множество мероприятий, нацеленных на исправление сложившейся ситуации. Пилотный проект по борьбе с бедностью в РФ направлен на проведение анализа причин бедности, выявление малообеспеченных слоев населения и оказания им адресной помощи «на основе социального контракта», который, скорее всего, будет финансироваться из федерального бюджета.

Движение вслепую

На примере участвующих в пилотном проекте субъектов РФ, будут разработаны универсальные механизмы, которые помогут увеличить доходы граждан и, соответственно, снизят бедность, как минимум, в два раза. В пилотный проект по борьбе с бедностью входит Татарстан, Кабардино-Балкария, Приморье, Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская области. Далее планируется подключить и другие регионы. Такую информацию сообщило Министерство труда и социальной защиты, но уточнило, что окончательное решение будет принято региональными властями. То, что проект стартует с 2019 года, понятно. Массу вопросов вызывают конкретные шаги, которые собирается предпринимать правительство для реализации поставленных целей.

Политолог Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Дмитрий ПОЛОЗОВ, как и многие его коллеги, предположил, что чиновники из Минтруда пока сами не понимают конечных инструментов реализации инициативы по снижению уровня бедности в пилотных регионах. «Сейчас есть конкретное поручение от президента страны, и новое правительство, очевидно, во главе с курирующим область вице-премьером Голиковой, пытается создать некую дорожную карту. Министр труда уже высказался, что помощь малообеспеченному населению будет адресная, а конкретные механизмы - еще в процессе обсуждения. Судя по такой риторике, наверняка, это будут прежние, знакомые нам меры социального обеспечения, только облаченные в научную конструкцию с соответствующим обоснованием. Честно говоря, не слышал о подобном успешном международном опыте, на который мы бы могли опереться. Если получится, то мы станем новаторами, но верится в это слабо», - комментирует эксперт.

Впрочем, первичный алгоритм действий чиновники уже ясен. Во-первых, Минтруд намерен проработать с Минфином вопрос финансирования госпомощи через соцконтракты из федерального бюджета. Сейчас расходы на материальную помощь в рамках соцконтрактов финансируются полностью из бюджетов регионов. Соцконтракт - это соглашение между малообеспеченным гражданином и органом соцзащиты: средства соцконтракта (в среднем 35 тыс рублей, в некоторых регионах - более 100 тыс. рублей) можно направить на развитие личного подсобного хозяйства (строительство или ремонт хозяйственных построек, приобретение скота), открытие собственного дела (парикмахерские, авторемонтные, ветеринарные услуги, пошив и ремонт одежды) и т. д. Во-вторых, планируется разработать предложения, относительно модернизации системы пособий на детей, а также развития мер для поддержки семей с детьми. В-третьих, предполагается проработать новые инструменты социальной адаптации нуждающихся граждан (обучение, социально-психологическая работа с детьми и подростками из малоимущих семей и иное). И, наконец, Минтруд намерен разработать механизмы предотвращения социального иждивенчества.

Основой работы пилотов станет статистика из единой системы социального обеспечения (ЕГИССО), которую ранее запустил Пенсионный фонд. С ее помощью регионы создадут реестры семей с низкими доходами, после чего им будет оказываться адресная помощь в рамках социального контракта, в том числе и помощь в трудоустройстве.

Впрочем, необходимо отметить, что влияние этого проекта на уровень бедности в РФ в итоге может оказаться незначительным.

Заместитель директора МКУ «Центр развития предпринимательства» Ольга ПОТАРУСОВА поясняет: «В правительстве существуют различные оценки численности малообеспеченных домохозяйств, те из них, которые могут претендовать на выплаты из бюджета, их уже получают. Для «бедных» семей их основной объем составляют выплаты на детей, так как именно наличие детей в первую очередь повышает риск перехода за черту бедности, так же как и проблемы с трудоустройством. В то время как реальные доходы жителей планомерно сокращаются, цены на товары и услуги повышаются».

Не нужно быть экспертом, чтобы понимать: фактически жители, которые и без того недавно находились на грани бедности, теряют еще больше денег за счет роста коммунальных тарифов, проезда, услуг медицины, образования и так далее. Поэтому повышение МРОТ до прожиточного минимума, конечно, важная мера, но сам по себе этот порог очень низкий. Он не удовлетворяет основных потребностей, которые обуславливают бедность, уместно сначала этот прожиточный минимум хотя бы привести в соответствие с реальными, а не нарисованными на бумаге потребностями человека.

НДФЛ - налог для бедных

Еще одна проблема, связанная с бедностью - занятость. Сегодня занятость становится нестандартной. Это сокращенная рабочая неделя, гибкий график. Люди вынуждены уходить в тень, чтобы со своей низкой зарплаты не платить налоги, работодатель задавлен страховыми платежами. Таких людей 25-30 процентов от всего занятого населения. Без решения социально-трудовых прав работников проблему бедности не решить. Еще одной больной темой в России стал налог на доходы физических лиц.

Отсутствие минимального порога обложения населения НДФЛ стало настоящей проблемой бедных, считает кандидат экономических наук по специальностям «Экономика и управление народным хозяйством» и «Финансы, денежное обращение и кредит» Максим КРИВЕЛЕВИЧ. Эксперт отмечает: важно не то, что государство что-то дает населению, а то, что оно у него забирает: «Если бы по опыту цивилизованных стран у нас не вычитались налоги с доходов, ниже определенного уровня, проблему можно было бы решать более эффективно. Сегодня НДФЛ - это налог для бедных. Налог на тех, у кого нет сбережений. Чем богаче человек, тем меньше он отдает государству. Обладатель самой длинной в мире яхты и человек, экономящий на хлебе, платят одинаковый налог на расходы, а социальные взносы у бедных слоев населения еще выше».

Безусловно, не все бедные таковыми являются. Существует категория населения, которая имеет низкие доходы лишь формально. То есть люди получают дополнительный неофициальный доход - например, в виде собственного подсобного хозяйства. В этом случае граждане не показывают свои фактические доходы, потому что нет доверия к государству, уплата налогов считается выбросом денег в никуда. И здесь нужно идти не путем ужесточения мер, считают эксперты, а давать честным налогоплательщикам определенные преференции.

Максим Кривелевич предполагает, что проект по борьбе с бедностью направлен на выявление людей, которых можно исключить из списка бедных.

«Правительству нужно понимать, кому дать «сто рублей», а кому не обязательно. И не нужно обольщаться перспективой, что, когда чиновники добавят определенное количество денег определенным слоям населения, жить станет легче. Как только это произойдет, цены в магазинах вырастут на эту же сумму. На данный момент, пилотный проект по борьбе с бедностью -это лишь имитация действий, но не сами действия», - говорит он.

Ситуацию комментирует директор «Дальневосточной рекламно-производственной компании» Евгений ШИРИН: «В России немало людей, которые действительно живут за чертой бедности. К ним относятся пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, матери-одиночки. К таким социальным слоям нынешний НДФЛ - как гиря на ногах, ускоряющая процесс погружения на социальное дно. С налогом на добавленную стоимость, безусловно, нужно что-то решать. Но ведь и самых незащищенных людей можно научить и приучить к какой-то посильной достойно оплачиваемой работе. В этой части и должна бы по-хорошему заключаться помощь государства».

Интересно, что многие люди и сами не хотят ничего делать для повышения своего благосостояния. Имея низкооплачиваемую работу, боятся искать вакансии с более высокой заработной платой. При этом никто насильно трудиться за копейки не заставляет, как известно, крепостное право давно отменили.

«Любую проблему при желании можно решить. Конечно, чтобы найти более щедрого работодателя, необходимо задуматься о повышении собственной квалификации, закончить какие-то дополнительные курсы, повысить уровень знаний. Поэтому, я считаю, что программа по борьбе с бедностью должна в первую очередь повлиять на мыслительные процессы людей. Народу нужно разъяснить, что без труда не вынешь и рыбку из пруда. А роль государства здесь очевидна: должны быть созданы различные бесплатные программы повышения квалификации и переподготовки», - пояснил Евгений Ширин. Эксперт подчеркнул, что людям требуется конкретная помощь государства - от психологов до образовательных программ. «Подачка в виде тысячи рублей ни на что не повлияет. Лучше дайте людям возможность честно заработать, чтобы жить, а не выживать на грани фола», - говорит Ширин.

С кем бороться - с бедностью или с бедняками?

Массовое вхождение в бедность начались в России тогда, когда рубль девальвировали с 30 до 70 рублей за доллар. И только сейчас народ начинает понимать, что уровень зарплат в стране намного ниже среднемировых, а цены продолжают расти.

Величина среднего прожиточного минимума за III квартал 2018 года, установленная постановлением администрации Приморского края, составляет 12537 рублей в месяц на душу населения. Для пенсионеров это 10066 рублей ежемесячно, для трудоспособного населения - 13218 рублей в месяц, а для детей месячный прожиточный минимум составляет 13699 рублей. Можно предположить, что проблему бедности можно решить довольно просто - добавить недостающие до прожиточного минимума суммы определенным слоям населения - и дело в шляпе. Число бедных сразу уменьшится физически.

Большинство приморцев вообще плохо представляет, как именно у нас собираются бороться с бедностью. Поэтому многие предполагают, что речь идет именно о дополнительных субсидиях, адресной помощи и доведения дохода населения до уровня, не ниже прожиточного.

«Борьба с бедностью в России напоминает борьбу с коррупцией, и, скорее всего, результат тоже будет только на бумаге. Есть три вида лжи: просто ложь, наглая ложь и статистика. Что-то пересчитают, подтасуют и объявят, что бедных в России нет, как «не было» секса в СССР, - говорит преподаватель менеджмента и маркетинга в Президентской программе подготовки управленцев, магистр делового администрирования МВА Анатолий ВЕРЕВКИН. - Если у тебя зарплата в долларовом эквиваленте упала в 2 раза, а цены выросли, поневоле обеднеешь. Причин обеднения россиян множество. Это и маленькие пенсии, и увеличение пенсионного возраста, и смешная оплата труда в самой богатой стране мира, и огромные затраты на вооружение. Судя по отчетам, мы живем все лучше и лучше, а в реальности - ситуация усугубляется с каждым годом».

Политолог, руководитель группы экспертов Центра репутационных технологий Сергей ГРЕБНЮК не согласен с коллегой: «Данная программа направлена на вывод населения из-за черты бедности. Возможно, и при помощи добавления денег до прожиточного минимума, и за счет предоставления дополнительных рабочих мест с гарантированной заработной платой. Понятно, что статистика допускает определенное манипулирование цифрами, но не в этот раз. Люди действительно получат адресную помощь. Не нужно забывать, что проект пилотный, и власти не скрывают, что он требует тщательной доработки в части устранения некоторых шероховатостей. По завершению программа будет анализироваться, возможно, произойдет отказ от некоторых пунктов. Немаловажное значение будет иметь обратная связь, когда люди смогут сформировать собственное видение решения проблемы и донести его до власти. И это позитивный импульс. Несмотря на то, что всем хочется индивидуального подхода, подобные мечты - утопия, так как законы работают по принципу общей применимости», - говорит эксперт.

В целом, нужно понимать, что бедность - это не только низкие доходы. Людям нужны не только деньги, но и возможность вести образ жизни, далекий от маргинального. Например, помимо бедности по доходам, есть еще жилищная бедность, связанная с дефицитом жилья в Приморье.

«У нас острая проблема жилья. Если сложить людей, имеющих доходы, ниже даже нынешнего прожиточного минимума и минимально обеспеченного жильем, тех, кто имеет низкие доходы, но жильем обеспечен нормально, и тех, кто зарабатывает хорошо, но жильем обеспечен плохо, а значит, вынужден откладывать средства на решение жилищной проблемы, то их общая доля превысит 50 процентов. То есть важно понять, от какого уровня или критерия бедности мы отталкиваемся. Таким образом, бедность - это не только экономическая, но и социальная проблема. Формально выполнить задачу - снизить уровень бедности до 7 процентов, наверное, можно, но это не будет означать реальную победу над бедностью. Поэтому методы для решения проблемы должны применяться более широкие», - говорит эксперт Ольга ПОТАРУСОВА.

Цена вопроса

Для полного преодоления бедности в стране «в ее актуальных масштабах» на данный момент понадобилось бы около 800 млрд рублей, рассказал на недавно прошедшим Гайдаровском форуме министр труда Максим ТОПИЛИН. «Но это не значит, что нужно просто взять из бюджета эти деньги и отдать их», - уточнил министр.

По его словам, уменьшить уровень бедности в два раза, а именно такая задача поставлена президентом, возможно. Но на это будут влиять не только прямые денежные выплаты, но и проведение других мероприятий в рамках майского указа, например строительство дорог, которое создаст рабочие места. Максим Топилин также не исключил, что в процессе работы по борьбе с бедностью могут меняться методики расчета этой самой бедности.

А в конце прошедшего года председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление, в соответствии с которым расширяется перечень работодателей, которые могут привлекать сотрудников по программе повышения трудовой мобильности, а также увеличивается размер финансовой поддержки с 225 тыс. рублей до 1 млн рублей на привлечённого по программе работника.

КСТАТИ

Столице ДФО впору просить подаяние

Владивосток по итогам 2018 года оказался в числе аутсайдеров среди крупных городов России по бюджетной обеспеченности на одного жителя. По сравнению с предыдущим годом показатель снизился.

Так, бюджет, условно говоря, выделял на каждого жителя Москвы средств в семь раз больше, чем на жителя Владивостока. В 2019 году соотношение, вероятно, будет еще более плачевным. Запланированный бюджет Москвы значительно прибавил, тогда как у Владивостока отняли еще несколько процентов средств, которые он собирает в виде налогов. По некоторым подсчетам, новоиспеченной столице ДФО оставляют лишь 4 копейки с каждого собранного здесь рубля. Остальное изымается и перераспределятся в вышестоящие бюджеты.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.