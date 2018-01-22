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Многофункциональные центры Владивостока начали оказывать новые услуги

22 Января 2018, 17:49 | Приморье

В отделениях многофункционального центра Владивостока «Мои документы» предлагают оформить две новые услуги.

Одна из них – «Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка». Новую меру социальной поддержки уже могут оформить семьи, родившие в 2018 году первого малыша. Размер демографического пособия равен актуальному детскому  прожиточному минимуму по региону, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Право на государственные деньги есть у родителей первенца, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе. Чтобы получать новую выплату, семья должна иметь доход не более 59 тысяч рублей в месяц. При расчете учитываются все доходы: заработная плата, премии; пенсии, пособия, оплата больничных, стипендии, алименты; выплаты пенсионных накоплений правопреемникам; компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением в период исполнение государственных и общественных обязанностей; денежные компенсации и довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других правоохранительных органов.

Родители или опекуны, которые успеют обратиться прежде, чем ребенок достигнет возраста шести месяцев, получат всю сумму, рассчитанную с даты рождения малыша. Те, кто опоздают – только сумму с момента обращения. Всего на то, чтобы написать заявление о назначении выплаты, у родителей есть полтора года со дня рождения первого ребенка.

Также в МФЦ Владивостока начали оказывать еще одну услугу: «Выдача справки о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного), периода получения пособия по безработице, периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства».

С графиком работы МФЦ приморской столицы можно ознакомиться в тематическом разделе на сайте администрации города Владивостока.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: мои документы  МФЦ 



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