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Департамент Росгидромета по ДФО подал в суд на "народного синоптика" из Приморья
На форуме полюбившегося владивостокцам и жителям Приморья сайта о погоде - "Маглипогода" - на вопрос "Куда снова пропал наш эксперт? А то с другими как-то не комильфо. Прогноз обещали" появился ответ: "Информация о погоде временно приостанавливается", сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
"Достоверные прогнозы погоды «народного синоптика» Руслана Юрковского стали настолько популярны, что официальные синоптики не выдержали и подали на метеоэксперта в суд, - пишет Gorodv.com. - Департамент Росгидромета по ДФО инициировал судебное разбирательство против автора сайта «Маглипогода» — за работу в области гидрометеорологии без лицензии Росгидромета. Этому предшествовала телеграмма от Росгидромета, где Руслана Юрковского просили явиться в департамент в Хабаровск. Сегодня в Лесозаводске состоялось первое заседание, на котором Руслану дали ознакомиться с делом и перенесли суд на 1 февраля".
"Сайт Маглипогода разработан для наблюдения о погоде в Приморье и на Дальнем Востоке, - сообщается на сайте. - Задача сайта: наблюдение и обсуждение погодных явлений – тайфун, циклон, ураган, шторм, антициклон, атмосферный фронт, резкое изменение температуры, сильный ветер, жара, холод и т. д. Здесь вы узнаете всю информацию о погоде в Приморском крае! Информация о погоде максимально точная и не относится к каким либо службам и сайтам. Самое главное преимущества сайта – это заблаговременное и точное сообщение об изменениях в погоде. Вся информация, которая размещается на сайте – это мнение исключительно частного лица. Пользователи могут свободно изучать информацию, если она представляет для них интерес. Администрация сайта не несет ответственности за информацию, предоставленную пользователями сайта. На сайте есть ссылки на сторонние ресурсы (сайты), на которые Маглипогода не имеем никакого влияния. Администрация сайта не несет ответственность за содержание других сайтов (контент), за их доступность пользователям. Нет и не может быть таких обстоятельств, при которых владелец (администрация) сайта будет нести какую-либо ответственность перед какой-либо стороной за прямой, непрямой или косвенно причиненный ущерб из-за использования информации, находящейся на страницах этого сайта, или информации на том сайте, на который имеется гиперссылка с этого ресурса".
"В последнее время очень многие приморские СМИ стали ссылаться на прогнозы погоды на сайте «Маглипогода», ценя их достоверность. Естественно, можно предположить, что у «Примгидромета» и сайта «Примпогода» упала посещаемость, «индекс цитирования» и авторитет. В местных соцсетях и мессенджерах за автором сайта Русланом Юрковским давно закрепилась репутация метеоэксперта, чьи «предсказания» сбываются практически всегда. Сотни пользователей ждут их и регулярно просят Руслана рассказать про грядущую погоду в их населенных пунктах. Слава «народного синоптика» уже вышла за пределы края, его прогнозы «выпрашивают» жители Хабаровского края, ждут на Сахалине", - пишет «Город В». - «Дар» предсказывать погоду у Руслана Юрковского с детства. Прогнозами он занимается, когда остается время от основной работы, и делает это, потому что его об этом просят люди. При этом метеоэксперт не зарабатывает на этом хобби никаких денег.
«Город В» ранее делал подробное интервью с Русланом Юрковским.
"Золотой Рог" будет следить за развитием событий.
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