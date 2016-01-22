Многофункциональные центры ждут приморцев и в выходной день

Большинство многофункциональных центров Приморского края принимают документы от жителей региона не только в будние дни, но и по субботам, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По информации департамента информатизации и телекоммуникаций Приморья, в будние дни МФЦ принимают посетителей до 20:00, в субботу – до обеда.

«Мы постарались сделать режим работы МФЦ максимально удобным для жителей края. Так, с понедельника по пятницу посетители успевают подать документы после работы, а те, кто не успевает и в это время, могут воспользоваться услугами многофункциональных центров в выходной день», – сообщили в ведомстве.

При этом в департаменте добавили, что в выходной день желательно заранее записаться на определенное время посещения на сайте сети МФЦ – http://mfc-25.ru.

«Важно прийти в МФЦ вовремя, так как при опоздании даже на одну минуту талон автоматически обнуляется и на прием попадает следующий в очереди», – сообщили в ведомстве.

Отметим, по словам специалистов, ожидание в очереди во всех многофункциональных центрах Приморского края даже в самые загруженные дни не превышает 15 минут.

«15 минут на обслуживание – это федеральный норматив, на который ориентируются все регионы. На сегодняшний день мы с поставленной задачей справляемся», – сообщили в департаменте.

Напомним, сейчас в Приморье работают 37 МФЦ и 75 точек общественного доступа с общим количеством окон 425. В многофункциональных центрах приморцы могут получить 115 федеральных, региональных и муниципальных услуг. С начала 2016 года услугами МФЦ уже воспользовались более 15 тысяч жителей региона.

«Наибольшей популярностью пользуются услуги по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдаче свидетельства о рождении, получению ИНН, СНИЛС, постановке на учет и зачислению детей в детские сады. А также услуги по выдаче российского и заграничного паспортов, предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, сертификатов на материнский капитал», – сообщил директор департамента Илья Красильников.