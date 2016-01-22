В Приморье зимняя "бессонница" угрожает ежам

Необычный постоялец появился в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных. Сотрудники национального парка «Земля леопарда» совместно со специалистами Центра спасли молодую самку ежа, которая по неизвестной причине не впала в спячку, и едва бы дожила до весны без помощи, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Как пишет пресс-служба нацпарка "Земля леопарда", здоровый еж впадает в зимнюю спячку в октябре, предварительно плотно закрыв вход в свою нору. При достаточном количестве корма летом, перед сном животному удается запасти необходимое количество жира, однако при его отсутствии зимой еж рискует умереть от голода. Тем более опасность для него представляет зимняя «бессонница», в ходе которой млекопитающее ежедневно стремительно теряет вес и силы.

В связи с этим, встретив на лесной дороге в январе неспящего ежа, научные сотрудники «Земли леопарда» Екатерина Блидченко и Петр Сонин приняли решение временно изъять животное из дикой природы. Зверь был направлен на передержку в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных (ПРОО «Центр «ТИГР»), где его обеспечили теплым вольером и сбалансированным питанием. Вскоре после обретения временного дома еж также получил от сотрудников Центра имя: его назвали Женей.

«Обнаруженный нами еж при осмотре оказался молодой самкой, - рассказывает Екатерина Блидченко, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда», зоолог Центра реабилитации тигров. – При поступлении в Центр она сразу начала активно питаться, и, по нашей оценке, сейчас ее жизнь вне опасности».

Вопреки распространенным представлениям, ежи не питаются яблоками и грибами. В дикой природе в рацион этих животных помимо насекомых входят земляные черви, лягушки и даже змеи. Попав на передержку в Центр, ежиха Женя без труда перешла на более доступную в неволе пищу: мясо, рыбу, куриное яйцо и творог.

По словам Виктора Кузьменко, исполнительного директора Центра реабилитации тигров, для поддержания массы тела ежи, как и все насекомоядные, должны много есть. «Поэтому животное находится под постоянным присмотром специалистов и получает питание три раза в день», - уточняет специалист.

Чтобы обеспечить максимально правильное проведение реабилитации ежа, научные сотрудники в настоящее проводят консультации со специалистами по насекомоядным. В скором времени планируется взять у животного пробу крови для лабораторных исследований на инфекционные заболевания. Не исключено, что при создании необходимых условий, еж все же впадет в зимнюю спячку. В таком случае при благоприятных показаниях после пробуждения зверь будет выпущен в дикую природу весной этого года.