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Первые 15 дольщиков в Партизанске получили ключи от квартир
Вице-губернатор Приморского края Олег Ежов сегодня, 22 января, вручил ключи от новых квартир 15 дольщикам Партизанска. Этого события они ждали с 2009 года, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Решить проблему жителей Партизанска, которые должны были переехать в новостройки, поручил Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в ходе Большого проезда в августе прошлого года. В истории, которая образовалась из-за отсутствия должного взаимодействия между городской властью, заказчиком и подрядчиком разбирался вице-губернатор Приморья Олег Ежов.
«Мы достроили первый дом. Это стало возможно благодаря ежедневной совместной работе. Очередь из 123 дольщиков начала сокращаться. Этот вопрос мы и дальше будем решать поэтапно», - подчеркнул Олег Ежов.
Сейчас совместно с Администрацией Приморского края подрядная организация приступает к достройке второго дома. Кроме того, решается вопрос о начале строительства еще нескольких домов, для которых были подготовлены фундаменты. Всего достроить необходимо еще пять домов.
«Никого не хочу вводить в заблуждение, что мы сейчас сразу все построим. Но я вам могу точно сказать - мы доведем это дело до конца», - отметил вице-губернатор.
Всего в Партизанске более 250 участников долевого строительства – это люди, которые отработали на шахтах, получили федеральную поддержку и рассчитывали получить хорошее жилье, гарантированное государством.
Напомним, ситуацию обманутые дольщики подняли 25 июля на расширенном заседании Администрации Приморья в Партизанском городском округе.
Глава региона Владимир Миклушевский эту ситуацию держит на особом контроле.
«С контроля отпускать не буду, во Владивостоке мы ее уже почти решили - за 2,5 года несколько домов сдали в эксплуатации и вашу будем решать», - заявил Владимир Миклушевский.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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