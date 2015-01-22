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Первые 15 дольщиков в Партизанске получили ключи от квартир

22 Января 2015, 19:24 | Приморье

Вице-губернатор Приморского края Олег Ежов сегодня, 22 января, вручил ключи от новых квартир 15 дольщикам Партизанска. Этого события они ждали с 2009 года, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Решить проблему жителей Партизанска, которые должны были переехать в новостройки, поручил Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в ходе Большого проезда в августе прошлого года. В истории, которая образовалась из-за отсутствия должного взаимодействия между городской властью, заказчиком и подрядчиком разбирался вице-губернатор Приморья Олег Ежов.

«Мы достроили первый дом. Это стало возможно благодаря ежедневной совместной работе. Очередь из 123 дольщиков начала сокращаться. Этот вопрос мы и дальше будем решать поэтапно», - подчеркнул Олег Ежов.

Сейчас совместно с Администрацией Приморского края подрядная организация приступает к достройке второго дома. Кроме того, решается вопрос о начале строительства еще нескольких домов, для которых были подготовлены фундаменты. Всего достроить необходимо еще пять домов.

«Никого не хочу вводить в заблуждение, что мы сейчас сразу все построим. Но я вам могу точно сказать - мы доведем это дело до конца», - отметил вице-губернатор.

Всего в Партизанске более 250 участников долевого строительства – это люди, которые отработали на шахтах, получили федеральную поддержку и рассчитывали получить хорошее жилье, гарантированное государством.

Напомним, ситуацию обманутые дольщики подняли 25 июля на расширенном заседании Администрации Приморья в Партизанском городском округе.

Глава региона Владимир Миклушевский эту ситуацию держит на особом контроле.

«С контроля отпускать не буду, во Владивостоке мы ее уже почти решили - за 2,5 года несколько домов сдали в эксплуатации и вашу будем решать», - заявил Владимир Миклушевский.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: жилье  приморье  недвижимость 



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