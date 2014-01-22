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Дни бесплатной юридической помощи в Управлении Минюста РФ по Приморскому краю в 2014 году (График)
Утвержден график проведения целевых дней оказания бесплатной юридической помощи в Управлении Минюста России по Приморскому краю в 2014 году. Как сообщили сегодня, 22 января, на брифинге по итогам работы ведомства за 2013 год, в минувшем году Управлением оказана правовая помощь свыше 700 жителям края.
Кроме того, как сообщил начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю Игорь Баранник, в 2013 году количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь в рамках негосударственной системы (центры оказания бесплатной юр. помощи при ассоциации юристов России, краевой нотариальной палате и др.) составляет 3 122 человека. Органами исполнительной власти Приморья бесплатная юридическая помощь в рамках их компетенций оказана более 160 тыс. граждан.
В 2014 году данная тенденция будет продолжена. Сформирован график проведения целевых дней оказания бесплатной юридической помощи в Управлении Минюста России по Приморскому краю:
|
№ п/п
|
Дата
|
Привлеченные организации
|
1
|
13.03.2014
|
· Департамент здравоохранения Приморского края,
· Отделение ПФР по Приморскому краю
|
2
|
29.05.2014
(ко Дню защиты детей)
|
· Адвокатская палата Приморского края,
· Департамент труда и социального развития Приморского края (Отдел по работе с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации)
|
3
|
10.06.2014
(ко Дню России)
|
· Управление ФНС России по Приморскому краю,
· Управление ФССП России по Приморскому краю
|
4
|
04.09.2014
(ко дню образования Минюста России)
|
· Адвокатская палата Приморского края,
· Приморская краевая нотариальная палата,
· Управление ФССП России по Приморскому краю,
· Департамент ЗАГС Приморского края
|
5
|
04.12.2014
(ко Дню юриста)
|
· Адвокатская палата Приморского края,
· Приморская краевая нотариальная палата,
· Управление Росреестра по Приморскому краю,
· Приморское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
Время приема – с 13.00 до 16.00 в кабинете № 102.
Информация по телефонам: 220-65-41, 226-11-93
Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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