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Дни бесплатной юридической помощи в Управлении Минюста РФ по Приморскому краю в 2014 году (График)

22 Января 2014, 13:21 | Приморье

Утвержден график проведения целевых дней оказания бесплатной юридической помощи в Управлении Минюста России по Приморскому краю в 2014 году. Как сообщили сегодня, 22 января, на брифинге по итогам работы ведомства за 2013 год, в минувшем году Управлением оказана правовая помощь свыше 700 жителям края.

Кроме того, как сообщил начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю Игорь Баранник, в 2013 году количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь в рамках негосударственной системы (центры оказания бесплатной юр. помощи при ассоциации юристов России, краевой нотариальной палате и др.) составляет 3 122 человека. Органами исполнительной власти Приморья бесплатная юридическая помощь в рамках их компетенций оказана более 160 тыс. граждан.

В 2014 году данная тенденция будет продолжена. Сформирован график проведения целевых дней оказания бесплатной юридической помощи в Управлении Минюста России по Приморскому краю:

 № п/п

Дата

Привлеченные организации

 

1

 

13.03.2014

·        Департамент здравоохранения Приморского края,

·        Отделение ПФР по Приморскому краю

 

2

29.05.2014

(ко Дню защиты детей)

·        Адвокатская палата Приморского края,

·        Департамент труда и социального развития Приморского края (Отдел по работе с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации)

 

3

10.06.2014

(ко Дню России)

·        Управление ФНС России по Приморскому краю,

·        Управление ФССП России по Приморскому краю

 

4

04.09.2014

(ко дню образования Минюста России)

·        Адвокатская палата Приморского края,

·        Приморская краевая нотариальная палата,

·        Управление ФССП России по Приморскому краю,

·        Департамент ЗАГС Приморского края

5

04.12.2014

(ко Дню юриста)

·        Адвокатская палата Приморского края,

·        Приморская краевая нотариальная палата,

·        Управление Росреестра по Приморскому краю,

·        Приморское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»

Время приема – с 13.00 до 16.00 в кабинете № 102.

Информация по телефонам: 220-65-41, 226-11-93

 

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

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