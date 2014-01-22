Дни бесплатной юридической помощи в Управлении Минюста РФ по Приморскому краю в 2014 году (График)

Утвержден график проведения целевых дней оказания бесплатной юридической помощи в Управлении Минюста России по Приморскому краю в 2014 году. Как сообщили сегодня, 22 января, на брифинге по итогам работы ведомства за 2013 год, в минувшем году Управлением оказана правовая помощь свыше 700 жителям края.

Кроме того, как сообщил начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю Игорь Баранник, в 2013 году количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь в рамках негосударственной системы (центры оказания бесплатной юр. помощи при ассоциации юристов России, краевой нотариальной палате и др.) составляет 3 122 человека. Органами исполнительной власти Приморья бесплатная юридическая помощь в рамках их компетенций оказана более 160 тыс. граждан.

В 2014 году данная тенденция будет продолжена. Сформирован график проведения целевых дней оказания бесплатной юридической помощи в Управлении Минюста России по Приморскому краю:

№ п/п Дата Привлеченные организации 1 13.03.2014 · Департамент здравоохранения Приморского края, · Отделение ПФР по Приморскому краю 2 29.05.2014 (ко Дню защиты детей) · Адвокатская палата Приморского края, · Департамент труда и социального развития Приморского края (Отдел по работе с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации) 3 10.06.2014 (ко Дню России) · Управление ФНС России по Приморскому краю, · Управление ФССП России по Приморскому краю 4 04.09.2014 (ко дню образования Минюста России) · Адвокатская палата Приморского края, · Приморская краевая нотариальная палата, · Управление ФССП России по Приморскому краю, · Департамент ЗАГС Приморского края 5 04.12.2014 (ко Дню юриста) · Адвокатская палата Приморского края, · Приморская краевая нотариальная палата, · Управление Росреестра по Приморскому краю, · Приморское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»

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Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.