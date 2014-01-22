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В Приморье в 2013 году выявлены многочисленные коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах

22 Января 2014, 12:37 | Приморье

Управление Министерства юстиции по Приморскому краю в 2013 году провело антикоррупционную экспертизу в отношении 1621 нормативного правового акта органов государственной власти Приморского края и муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований. Как сообщили сегодня, 22 января, на брифинге по итогам работы ведомства за 2013 год, коррупциогенные факторы выявлены в 14 официальных документах, в 6 из которых устранены.

Так, в декабре 2013 года, коррупциогенный фактор был выявлен в 2 административных регламентах предоставления государственных услуг Департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края. Указанные регламенты содержали возможность при наличии аналогичных оснований как предоставить государственную услугу, так и отказать в ее предоставлении, полагаясь лишь на усмотрение должностного лица, ответственного за предоставление такой услуги.

В октябре 2013 года коррупциогенный фактор был выявлен в административном регламенте Департамента земельных и имущественных отношений по предоставлению государственной услуги по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Указанный регламент содержал открытый перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, то есть содержал указание на иные основания для отказа в предоставлении услуги, конкретно не перечисленные в регламенте. В отношении нормативного акта составлено заключение о наличии такого коррупциогенного фактора, как широта дискреционных полномочий, выразившаяся в отсутствии оснований принятия решения.

Коррупциогенный фактор выявлен в Законе Приморского края от 14.03.2013 №173-КЗ «О правилах формирования списком граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и о порядке включения граждан в такие списки». Так, Закон устанавливает перечень документов, который необходимо предоставить для включения гражданина в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, не указывая при этом какие из перечисленных в перечне документы гражданин обязан предоставить самостоятельно, а какие документы обязан запросить уполномоченный орган в порядке межведомственного взаимодействия.

В 2013 году коррупциогенные факторы выявлены в 2 постановлениях Губернатора Приморского края и 1 приказе Департамента по тарифам Приморского края. Акты, в которых выявлены коррупциогенные факторы, устанавливали обязанность заявителей предоставлять документы (например, справку органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о размере назначенной (досрочно оформленной) трудовой пенсии), которые в соответствии с действующим законодательством уполномоченный орган исполнительной власти Приморского края обязан запросить самостоятельно посредством межведомственного взаимодействия.

Коррупциогенный фактор выявлен в постановлении Администрации Приморского края от 22.03.2010 №98-па «Об утверждении Порядка добычи на территории Приморского края объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам» в редакции изменений, внесенных постановлением Администрации Приморского края от 16.08.2013  №322-па. Так, Постановление устанавливает перечень документов, который необходимо предоставить для получения разрешения на добычу на территории Приморского края объектов животного мира. В указанном перечне содержится копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе.

В то же время, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлено, что органы, предоставляющие государственные услуги, не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, которые находятся в распоряжении других государственных органов. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя предоставить копии выписок из Единых государственных реестров и свидетельства о постановке на налоговый учет, а обязан самостоятельно запросить их в Федеральной налоговой службе.

По состоянию на 31.12.2013 года в Приморском крае все еще действуют 8 нормативных правовых актов, в которых содержатся положения, способствующие проявлению коррупции.

Управлением ведется работа по устранению выявленных коррупциогенных факторов.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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