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Новогодние подарки для детей Приморья обернулись неожиданным скандалом
При получении традиционных новогодних подарков для детей приемочной комиссией в Приморье выявлены нарушения требований технического задания аукциона со стороны поставщика. По поручению врио Губернатора Андрея Тарасенко Администрация Приморского края в оперативном порядке ведет разбирательство с поставщиком, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Как отметили в департаменте образования и науки Приморского края, при приёме сладких подарков, поставка которых уже началась в регион, специальная приемочная комиссия выявила расхождение между представленным ассортиментом подарка и заявленными Администрацией региона требованиями в техническом задании.
Так, ИП Воронцова из Омска, выигравшая аукцион на поставку новогодних сладких подарков для приморских детей, по своему усмотрению заменила одно из наименований, не согласовав это с заказчиком – Администрацией Приморского края.
«Это является грубым нарушением условий аукциона», – подчеркнули в департаменте. Сейчас по поручению врио Губернатора Андрея Тарасенко Администрация Приморья оперативно прорабатывает различные варианты для устранения нарушения законодательства. В отношении недобросовестного поставщика будут приняты самые жесткие меры.
Сейчас делается все возможное, чтобы дети получили новогодние подарки.
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