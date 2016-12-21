В Приморье школьные экоагентства объединились в Клуб друзей нацпарка "Бикин"

В Пожарском районе Приморья состоялся Слёт молодежных экологических объединений, на котором были подведены итоги исследовательской работы, ведущейся при поддержке WWF в рамках проекта «Нас объединил Бикин!», сообщает Деловая газета "Золотой Рог"

В этом году в сельских школах Пожарского района Приморья и поселка Лучегорск начали действовать школьные экологические агентства, взявшие под свой контроль реки, озера и лесные уголки, расположенные рядом с населенными пунктами. Они стали для экоагентств мониторинговыми площадками, где на протяжении шести месяцев ребятами велась отнюдь не детская работа. Вооружившись сачками, пробирками, бинокулярами, определителями фауны и флоры, анкетами, школьники исследовали, изучали и анализировали состояние окружающей среды. Им помогали ученые Биолого-почвенного института ДВО РАН, специалисты СЭОО «Первоцвет» и управления образования Пожарского района, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

«Проект «Нас объединил Бикин!» - это продолжение исследовательской работы, начатой в 2014 году в рамках районной акции «Дорогою Шибнева: 20 лет спустя». Тогда в Пожарском районе было создано пять школьных экологических агентств, территорией исследований которых стало нижнее и среднее течение реки Бикин. Сегодня экологические агентства работают во всех девяти сельских школах и поселке Лучегорск. Новый проект объединил и наши южные сёла, расположенные в бассейне реки Уссури», - говорит Наталья Продан, председатель социально-экологической общественной организации «Первоцвет», руководитель проекта «Нас объединил «Бикин», осуществленного благодаря программе малых грантов WWF России «Амурская природоохранная коалиция», реализуемой в бассейне Амура при поддержке Европейского Союза.

На районном Слёте, который собрал 60 юных исследователей, 15 учителей и множество их друзей и помощников, были представлены 12 проектов по изучению экологического состояния рек и окружающей среды. Полученные результаты экологического мониторинга рек Пожарского района станут важной частью общественного экологического контроля за состоянием экосистемы бассейна реки Амур, куда несут свои воды Бикин и Уссури.

«Практически с самого начала работы на Дальнем Востоке WWF России поддерживает общественное природоохранное движение на Бикине, - говорит Анна Барма, координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России - В сентябре 2016 года вступило в силу Положение о национальном парке «Бикин». Сейчас первоочередные задачи парка и его руководства - грамотно выстроить работу в интересах развития традиционного природопользования, охраны, туризма и экологического просвещения населения. Это будет сделать намного легче, если национальный парк будет иметь друзей в лице жителей Пожарского района, таких как ребята из экологических агентств. Поэтому их объединение в Клуб друзей нацпарка «Бикин», которое состоялось на Слёте, и принятие плана совместной деятельности на 2017 год- Год ООПТ, мы считает одним из главных достижений проекта «Нас объединил Бикин».

То, что общественный биомониторинг – это целая наука, в этом ребята и их руководители, учителя биологии и географии, убедились, находясь еще на учебе в экологической школе, которая проходила в августе в национальном селе Красный Яр. Затем были мастер-классы по работе на мониторинговых площадках, семинары по оформлению результатов исследовательской деятельности. На слет познакомиться с юными исследователями и их деятельностью пришли представители муниципальной власти района и двух национальных парков - «Бикин» и «Удэгейская легенда». Они сразу попали в «зеленый» водоворот событий и вошли в состав экспертов конкурса экологических проектов.

Свои работы юные экологи защищали со знанием дела. При проведении исследований они использовали различные методики мониторинга – это и изучение состояния растительности, анализ химического состава снежного покрова, воздуха и воды, и определение чистоты рек и водоемов с помощью биоиндикаторов - водных беспозвоночных. Выводы ребята подкрепили протоколами общественного мониторинга, актами отбора проб, карта-схемами и диаграммами изменений видового разнообразия, из которых следует, что реки и леса, расположенные рядом с населенными пунктами, испытывают антропогенные нагрузки. Проведя анкетирование в своих селах, школьники выяснили, что из-за вырубки деревьев и браконьерства окрестные леса и реки заметно оскудели, зато частыми гостями района стали наводнения и неурожаи. Особенно беспокоят людей горящие свалки бытового мусора рядом с населенными пунктами, в водоохранных зонах и на территориях памятников природы и дымящиеся трубы Приморской ГРЭС.

«Меня лично проекты детей впечатлили, думаю, они могут стать тем вектором движения, по которому следует работать совместно власти, общественности и бизнесу, чтобы сделать территорию Пожарского района привлекательной для экотуризма», - говорит Станислав Филатов, глава Пожарского района.

Именно так - «Общественность и власть: можно ли сделать территорию Пожарского района привлекательной для экотуризма», называлась деловая игра, состоявшаяся на слёте. Многие экоагентсва представили проекты по восстановлению антропогенно уязвимых природных уголков, таких как Спондинское озеро, сопки Чомулынза, являющихся памятниками природы регионального значения, или реки Малая Музиза и сопки Верхняя, претендующих на звание уникальных природных объектов Пожарского района. На этих территориях ребятами уже ведется работа по созданию экологических маршрутов и образовательных площадок с целью воспитания школьников и пропаганды экологического туризма. Первые уроки на природе провели экоагентства школы села Верхний Перевал и Центра внешкольной работы п. Лучегорск.

«Очень важно, что в Пожарском районе Приморья, где расположен национальный парк «Бикин» есть такая сильная общественная организация как СЭОО «Первоцвет», которая на самом серьезном уровне занимается изучением проблем бассейна Бикина, вовлекая в эту работу школьников. Действительно, как заметили соседи из «Удэгейской легенды», нашему национальному парку можно по-доброму позавидовать, так как мы уже имеем полсотни юных помощников! Мы надеемся, что эти детские экоагенства станут нашими настоящими друзьями, и эко-посланниками в своих школах и сёлах», - говорит Алеся Малюкова, заместитель директора по экологическому просвещению, туризму и научно работе ФГБУ Национальный парк «Бикин».

Фото предоставлено СЭОО «Первоцвет».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.