WWF России присоединился к Декларации международной гражданской инициативы "Зеленый Шелковый Путь"

Всемирный фонд дикой природы присоединился к Декларации международной гражданской инициативы «Зеленый Шелковый Путь», подготовленной неправительственными организациями и экспертами из 11 стран мира, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Декларация была подготовлена в ответ на возможные экологические и социальные вызовы от реализации на территории Евразии мега-проектов «Экономического пояса Шелкового пути».

Инфраструктурная стратегия «Новый Шелковый Путь», продвигаемая правительством Китая в рамках интеграционного экономического проекта «Один Пояс - Один Путь» подразумевает создание транспортных трансконтинентальных коридоров, которые окутают единой сетью огромные территориальные пространства Евразийского континента, соединив западные и восточных границы Китая со Средней Азией, Ближним Востоком и далее - с Европой, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

8 декабря 2016 в Москве, на конференции ООН ЭСКАТО (Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана) представители правительств России, Китая и Монголии подписали Межправительственное соглашение о грузовых автомобильных перевозках по новой евразийской транспортной магистрали. Новый транспортный коридор соединит китайский порт Тяньцзинь, монгольскую столицу Улан-Батор и российский Улан-Удэ, а его вторая ветка - Новосибирск с Урумчи и Карачи. И это только начало в череде трансграничных мега-инфраструктурных проектов. Эти дороги - важная часть российско-монгольско-китайского экономического коридора в рамках "Экономического Пояса Шёлкового Пути», впервые заявленного китайским правительством еще в 2013 году.

Помимо автомагистралей, евразийская транспортная инфраструктура Шелкового Пути подразумевает несколько железнодорожных коридоров, а также другие объекты, необходимые для строительства и обслуживания континентальной транспортной инфраструктуры -- энергетические сети, трубопроводы, предприятия и другие объекты.

Правительства стран лежащих в зоне Экономического Пояса Шелкового Пути ожидают, что участие в инфраструктурных стройках, инициированных КНР, принесут ощутимые экономические и политические выгоды: рост транзитных перевозок и трансграничной торговли, развитие транспортной инфраструктуры, создание новых производств и вместе с ними новых рабочих мест, рост сотрудничества с Китаем за счет крупных совместных проектов, привлечение китайских и иных международных инвестиций.

Между тем, заявленные мега-проекты Нового Шелкового Пути также несут существенные риски в частности экологические и социальные , и пока не предусматривают экологически выверенных процедур стратегического планирования с широким общественным участием.

«Начало реализации проектов «Шелкового Пути» на территории нашей страны и наших соседей и партнеров является важным поводом задуматься – насколько законодательно и управленчески мы готовы к реализации зачастую несвязанных напрямую между собой крупных инфраструктурных проектов и насколько мы готовы избежать конфликтов с интересами местного населения и разных отраслей экономики и групп бизнеса, - говорит Директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц. - Уверен, что необходимо ускорить внедрение Стратегической экологической оценки, как инструмента предотвращения негативных куммулятивных (суммарных) экологических и социальных эффектов. Убежден, что Российская Федерация должна ускорить ратификацию Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенции Эспо) и Протокола по стратегической экологической оценке к ней, также как это уже сделали Казахстан и Киргизия. В этой связи очень важна инициатива Забайкальского края и Амурской области по проведению Стратегической экологической оценки планов регионального развития регионов, причем Стратегическая экологическая оценка планов регионального развития Амурской области включена в план мероприятий «Года экологии» в 2017 году».

Декларация «Зеленый Шелковый Путь» призывает страны Евразии договориться о базовых критериях отбора проектов развития, чтобы минимизировать социальный и экологический риск и максимально способствовать выполнению «Целей устойчивого развития» ООН.

«Стратегия Экономического Пояса Шёлкового Пути объединила воедино множество механизмов инвестиций и инфраструктурного развития, над снижением экологических и социальных рисков которых работают самые разные неправительственные организации во всех концах Евразии. Это заставило гражданское общество континента начать объединять усилия и искать союзников в других секторах, чтобы вместе влиять на трансформацию этих механизмов в сторону зеленого развития, соблюдения норм экологической безопасности и учета мнения и нужд населения. Вместе мы также надеемся добиться того чтобы " Шёлковый путь" строился в русле политики создания "Экологической цивилизации", провозглашенной ныне внутри Китая. Спасибо Китаю что своей глобальной стратегией он помогает и нам мыслить масштабно и действовать сообща», - говорит координатор Коалиции "Реки без Границ" Евгений Симонов.

Амурский экорегион Дальнего Востока России с его уникальными водными и лесными экосистемами также присутствует на картах глобальных строек, благодаря нескольким транспортным коридорам, которые должны соединить северо-восточные провинции Китая с морскими портами Приморья и Транссибом.

По оценкам экологов, строительство этих коридоров без учета природоохранных требований создаст дополнительные риски для экологически чувствительных территорий, в том числе для мест обитания амурского тигра и дальневосточного леопарда.

«Дальний Восток России известен высоким биологическим разнообразием, и развитие этой территории должно идти с учетом необходимости его сохранения. Развивая промышленность и инфраструктуру необходимо помнить об ответственности за уникальные экосистемы. При выборе инвестиционных проектов нужно обязательно учитывать воздействие на растительный и животный мир. При этом есть два пути роста экономики территории. Первый - развитие туризма, с учетом привлекательности природных объектов в качестве достопримечательности. Второй - соблюдение высоких экологических стандартов. Это позволит создавать в субъектах Дальнего Востока только безопасные высокотехнологичные производства, которые могут стать локомотивом экономики», - говорит директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов.

Сейчас непосредственные риски для Дальнего Востока России несут обсуждаемые планы по переносу из КНР излишних производственных мощностей, в рамках интеграционных процессов Шелкового Пути, считает руководитель отдела по развитию зеленой экономики Амурского филиала WWF России Елена Федичкина: «Есть вероятность того, что Китай, строя у себя дома новую экологическую цивилизацию, будет активно переносить устаревших технологии и экологически «грязные» производства в соседние страны. Особенно настораживает нынешняя тенденция по снижению качества или полному отказу от механизмов общественного участия в региональных и международных проектах развития».

Декларация международной гражданской инициативы «Зеленый Шелковый путь» впервые была представлена 19 ноября в Москве, в рамках Общероссийского гражданского форума. Она открыта для подписания для организаций и индивидуальных активистов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.