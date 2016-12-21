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В Приморье однокомнатную квартиру в новострое можно будет получить в аренду всего за 16 тыс. рублей в месяц
АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ, структура Внешэкономбанка) предоставит целевой заем в объеме 3,3 млрд рублей на софинансирование проекта строительства 5,7 тыс. квартир с целью обеспечения жильем работников судостроительного комплекса «Звезда» на территории ТОР «Большой Камень».
Финансирование Фонда составит около трети от общей стоимости строительства - 11 млрд рублей.
Глава ФРДВ Алексей ЧЕКУНКОВ пояснил, что фонд и Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), выступающее соинвестором проекта, пошли на беспрецедентный шаг - снижение процентной ставки и продление сроков, чтобы обеспечить максимально низкую арендную плату.
«Стоимость аренды однокомнатной квартиры составит порядка 16 тыс. рублей в месяц (ранее рассматривалась цифра в 23 тыс. рублей). Кредит застройщику будет предоставляться на 23 года под 4,5% годовых с отсрочкой начала выплаты кредита 8 лет», - сказал Алексей Чекунков, слова которого приводит пресс-служба ФРДВ.
Ранее сообщалось, что в ноябре был сдан первый из шести многоквартирных домов в г.Большой Камень, которые НК «Роснефть» за свои средства строит для специалистов верфи, возводимой на базе Дальневосточного завода «Звезда». Остальные пять домов для работников верфи планируется достроить в следующем году.
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Что опять жилье для временщиков? А как же квартира российской семье?