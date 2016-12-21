Приморские спасатели отчитались об итогах своей работы в крае в уходящем году

В Приморье в 2016 году произошло 46 чрезвычайных ситуаций, такую цифру озвучили на прошедшем совещании подведения итогов деятельности ГУ МЧС по Приморскому краю в администрации Приморского края, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В ходе заседания спасатели напомнили о чрезвычайных ситуациях, которые произошли в 2016 году: мощнейшее наводнение, падение самолета и крушение вертолета, обрушение мостов, а также посадка на мель рыболовного траулера… Во время встречи администрация края отчиталась о закупках спецтехники, а Примгидромет попросил денег.

Нелегким испытанием для спасателей стал тайфун «Лайонрок», который 29 августа обрушился на Приморский край. Населенные пункты Приморья не выдержали удара стихии. От паводка пострадали более 5,5 тыс. домов, почти 20 тыс. приусадебных участков и 18 социально значимых объектов. Наводнением были повреждены 43 участка дорог общей протяженностью почти 300 км, и 124 автомобильных моста. Обесточено было 56 населенных пунктов, отсутствовала связь с 50 поселениями. В Приморье был введен режим ЧС федерального уровня.

Для ликвидации последствий наводнения привлекалась группировка сил РСЧС численностью более 19 тыс. человек, 1,5 тыс. единиц техники, 157 плавсредств. В ходе проведения аварийно-спасательных работ с подтопленных территорий эвакуировали 1446 человек, из них 690 человек были размещены в 16 пунктах временного размещения в 12 муниципальных образованиях края.

Весной же 2016 года в Черниговке на частный сектор рухнул самолет «Су-25», который выполнял тренировочный полет. Самолет упал на курятник в результате чего погибло 49 из 50 кур. Как позже сказали специалисты, причиной крушения стал отказ двух двигателей самолета. Человеческих жертв удалось избежать: летчик катапультировался.

В этот же весенний период в районе Надеждинского района упал вертолет «Еврокоптер-130», который совершал полет по маршруту Озерные ключи - Безверхово - Озерные ключи. Как только вертолет пропал с радаров, спасатели сразу же выдвинулись на поиски воздушного судна и вскоре обнаружили его недалеко от дороги, ведущей в пос. Давыдовка. На месте происшествия было найдено и тело пилота. Как позже сообщили специалисты, опытный пилот не смог сориентироваться в тумане во время поиска места для посадки воздушного судна, а горючего в баке оставалось на семь минут полета. Заходя на посадку, вертолет задел дерево, после чего рухнул на землю.

К сожалению, в 2016 году рухнул не только вертолет, но и два моста. Первый мост обрушился 23 февраля на дороге Владивосток - Находка, под пос. Новолитовском, когда по нему ехал грузовик.

Второй мост рухнул 18 марта у села Яконовка под Уссурийском. Причиной обрушения власти назвали обильные паводковые воды. Восстановительные работы на месте происшествия были начаты оперативно, пешая доступность села не прерывалась.

В середине лета рыболовный траулер «Сергий Радонежский» сел на мель в 10 м от берега в устье реки Каменки в бухте Опричник. При посадке на мель члены экипажа не пострадали. Однако из-за повреждения корпуса траулера в акваторию попало около 30 литров топлива. Полоса маслянистой пленки на поверхности воды составила 800 на 10 метров. Членов экипажа оперативно эвакуировали. Позже спасатели откачали с судна 12,8 тонны ГСМ и 8,8 тонны нефтесодержащих вод, а траулер отбуксировали на рыбзавод.

В 2016 году спасатели зарегистрировали в крае более 4 тыс. пожаров, из-за которых травмы получило 160 приморцев, погиб 101 человек, а спасено было более 600 людей. На собрании отметили, что с каждым годом количество пожаров уменьшается. Одним из факторов снижения является профилактическая работа, в которую входят как встречи пожарных с населением, так и развитие добровольной противопожарной охраны, в которую на сегодняшний день входит более 23 тыс. жителей края.

«В результате профилактических и противопожарных мероприятий количество пожаров на территориях, охраняемых подразделениями противопожарной службы Приморского края, снизилось на 6,2%», - сообщил директор департамента гражданской защиты Приморского края Валентин БАСАРАГИН.

Директор департамента отметил, что в 2016 году за счет средств краевого бюджета закуплена новая техника на сумму более 26 млн рублей: три пожарные машины, приспособления для тушения лесных пожаров, мощные лодочные моторы, два беспилотных летательных аппарата и другое аварийно-спасательное оборудование.

Еще 11 млн краевая власть потратит на установку серверного оборудования и оснащения автоматизированных рабочих мест «Системы-112», которая позволит оперативно реагировать на возникающие чрезвычайные ситуации. В настоящее время такая система в полной мере работает на территории Владивостока, Артёма и Надеждинска. Пока идет активное подключение остальных территорий края. А в 2017 году власти планируют выделить на это направление еще 64 млн рублей.

А главный синоптик Приморья, начальник Примгидромета Борис КУБАЙ во время выступления на совещании обратился к руководству ГУ МЧС России по ПК и к администрации края о выделении денежных средств на восстановление 19 автоматизированных постов системы мониторинга уровня воды в реках Приморья.

Пока, по словам главы Примгидромета, в начале следующего года будут мониториться только шесть районов края: Дальнереченский, Кировский, Красноармейский, Анучинский, Чугуевский и Лесозаводский. Так как с ними был заключен контракт.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.