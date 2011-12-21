В Приморском крае численность "коренных" узбеков увеличилась в Приморском крае в 5,5 раза

ПРИМОРЬЕ, 21 декабря, ZRPRESS. Приморскстат озвучил окончательные итоги Всероссийской переписи населения-2010 в Приморском крае.

В соответствии с Конституцией РФ национальная принадлежность в ходе опроса населения указывалась самими опрашиваемыми на основе самоопределения и записывалась переписными работниками строго со слов опрашиваемых. При рассмотрении национального состава населения следует иметь в виду, что на численность населения отдельных национальностей могло повлиять то, что население имело право не отвечать на вопрос о национальной принадлежности.

За межпереписной период изменения в национальном составе обусловлены действием трех факторов - различиями в естественном воспроизводстве, процессами во внешней миграции и процессами смены этнического самосознания под влиянием смешанных браков. Значительно увеличилась численность постоянно проживающих в Приморском крае лиц, отнесших себя к узбекам (с 1,6 тыс. человек до 9 тыс. человек, или в 5,5 раза). В 2 раза сократилась численность украинцев и белорусов.

Во время переписи 2010 года было учтено 24,7 тысячи человек, которые временно находились на территории Приморского края и постоянно проживали за рубежом (в 2002 г.- 13,1 тыс. человек), причем 84% из них мужчины.

Более подробная информация – на сайте www.primstat.ru.