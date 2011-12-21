В Приморском крае на 1000 мужчин приходится 1088 женщин

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря, ZRPRESS. Приморскстат озвучил окончательные итоги Всероссийской переписи населения-2010 в Приморском крае. По данным переписи 2010 года, сохранилось характерное для всей России значительное превышение численности женщин над численностью мужчин, которое в Приморском крае составило 82,9 тысячи человек против 65,8 тысячи человек в 2002 году.

Переписью учтено 936,8 тысячи мужчин и 1019,7 тысячи женщин, или 47,9% и 52,1% (в 2002 году – 48,4% и 51,6%). Ухудшение соотношения полов происходит из-за высокой смертности мужчин трудоспособного возраста. На 1000 мужчин в Приморском крае в 2010 г. приходилось 1088 женщин, в 2002 г.– 1066. По данным переписи 2010 г. в крае устойчивое превышение численности женщин над численностью мужчин отмечается с 42-летнего возраста. В целом по России - с 30-летнего возраста.

Более подробная информация – на сайте www.primstat.ru.