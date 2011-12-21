www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.26 р. 100 JPY: 57.17 р.
EUR: 73.96 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

В Приморском крае на 1000 мужчин приходится 1088 женщин

21 Декабря 2011, 20:24 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря, ZRPRESS. Приморскстат озвучил окончательные итоги Всероссийской переписи населения-2010 в Приморском крае. По данным переписи 2010 года, сохранилось характерное для всей России значительное превышение численности женщин над численностью мужчин, которое в Приморском крае составило 82,9 тысячи человек против 65,8 тысячи человек в 2002 году.

Переписью учтено 936,8 тысячи мужчин и 1019,7 тысячи женщин, или 47,9% и 52,1% (в 2002 году – 48,4% и 51,6%). Ухудшение соотношения полов происходит из-за высокой смертности мужчин трудоспособного возраста. На 1000 мужчин в Приморском крае в 2010 г. приходилось 1088 женщин, в 2002 г.– 1066. По данным переписи 2010 г. в крае устойчивое превышение численности женщин над численностью мужчин отмечается с 42-летнего возраста. В целом по России - с 30-летнего возраста.

Более подробная информация – на сайте www.primstat.ru.

Автор: По сообщениям Приморскстата
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru