На завершение строительства дорог в Приморье потребуется почти 10 млрд руб.

Завершающий этап работ на строительстве дорог в Приморье оценили в 9,6 млрд рублей.

В 2012 году стартуют реконструкция Нарвинского перевала и строительству двух новых магистралей. «В следующем году прежде всего планируется завершение работ на объектах саммита АТЭС-2012. Кроме того, планируется приступить к строительству автомобильной дороги Раздольное – Хасан на участке 74-79-й км в районе Нарвинского перевала и автомобильной дороги Владивосток - Находка - Порт Восточный на участке 3,5 - 40-й км», - пояснил директор департамента дорожного хозяйства Сергей ФИЛЬ.

«Золотой Рог».