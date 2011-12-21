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На завершение строительства дорог в Приморье потребуется почти 10 млрд руб.
21 Декабря 2011, 22:48 | Приморье
Завершающий этап работ на строительстве дорог в Приморье оценили в 9,6 млрд рублей.
В 2012 году стартуют реконструкция Нарвинского перевала и строительству двух новых магистралей. «В следующем году прежде всего планируется завершение работ на объектах саммита АТЭС-2012. Кроме того, планируется приступить к строительству автомобильной дороги Раздольное – Хасан на участке 74-79-й км в районе Нарвинского перевала и автомобильной дороги Владивосток - Находка - Порт Восточный на участке 3,5 - 40-й км», - пояснил директор департамента дорожного хозяйства Сергей ФИЛЬ.
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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