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Приморье – самый населенный субъект ДФО
ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря, ZRPRESS. Приморскстат озвучил окончательные итоги Всероссийской переписи населения-2010 в Приморском крае.
По данным переписи населения на 14 октября 2010 года, численность постоянного населения Приморского края составила 1956,5 тысячи человек, увеличившись по сравнению с предварительными данными, на 71 человека. В результате по этому показателю Приморье занимает 1 место в Дальневосточном федеральном округе (удельный вес в общей численности ДФО – 31,1%, в общей численности РФ – 1,4%).
По сравнению с переписью населения 2002 г. численность населения уменьшилась на 114,7 тысячи человек. Этому способствовала как естественная убыль, превышение числа умерших над числом родившихся (54,2% от общей убыли 2003-2010 гг.), так и миграционный отток (45,8%).Более подробная информация – на сайте www.primstat.ru.
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