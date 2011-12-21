В школу пос. Рудного в Приморье возвращают старшеклассников

В школу в п. Рудном Кавалеровского района с 1 января вернут 10-11 классы. Она вновь обрела статус полной средней школы. Это большая радость для учителей, учеников и их родителей – не придется мерзнуть на остановках и ездить на занятия в кавалеровские школы за 18 км.

Наполняемость старших классов невелика – в 10-м классе будут учиться всего 2 ученика, в 11-м – 7. Кто-то предпочел остаться учиться в кавалеровских школах, кто-то поступил в училища и техникум. Но с сентября наполняемость школы увеличится.

Школа стала полной благодаря тому, что ЗС ПК поддержало инициативу местной власти и приняло решение о смене статуса Рудненского и Высокогорского городских поселений на сельские. А для сельских школ норматив наполняемости класса гораздо меньше – 14 учеников против 25 в городских школах. С увеличением финансирования школы появляется и возможность вернуть в нее старшие классы, на которые не хватало финансов при городском статусе поселения.

Хотя решение несколько запоздало: два года уже в школе нет 10-11-х классов, многие учителя перешли работать в кавалеровские школы, и рудненской школе придется решать проблему кадров.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».