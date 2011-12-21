Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Почем отдых в Приморье
В пригородной зоне Садгород на базе отдыха «Лесная поляна» стоимость проживания в номере 3-этажного здания от 1500 руб. за люксовый номер и до 6000 руб. за номер «люкс» с дополнительными удобствами.
База отдыха «Дельфин» в районе бухты Шамора предлагает услуги по размещению в номерах деревянных корпусов по цене от 1050 до 1650 руб. в сутки.
В бухте Солнечной в 3 км от Шаморы база отдыха «Жемчужина» берет за размещение в домиках от 2500 до 8000 руб. в зависимости от площади дома. Аренда двухэтажного коттеджа на 3 номера обойдется здесь в 12000 руб. в сутки.
Проживание в номере базы отдыха «Волна» в поселке Андреевка составит от 2600 до 10000 рублей в зависимости от площади выбранного помещения.
На другой базе отдыха в Андреевке - «Жемчужина у моря» - проживание варьируется от 3000 руб. за деревянный домик без удобств до 5900 руб. в сутки за номер «люкс».
База отдыха «Елена» в том же поселке предлагает своим гостям проживание в одном из 15 номеров своей гостиницы от 2500 до 5000 руб. в сутки.
Размещение на ливадийской базе отдыха «Мечта» в одном из жилых корпусов составит от 1350 до 1850 руб. в сутки с человека. А аренда домика обойдется в 1200 руб. с каждого отдыхающего в нем.
В поселке Анна, который расположен непосредственно за поселком Ливадия, на базе отдыха «Маяк» вниманию отдыхающих представлены деревянные домики на разное число номеров. Стоимость проживания на данной базе отдыха составляет от 2800 руб. за простой двухместный номер и до 10000 руб. в сутки за отдельно стоящий домик без удобств.
Средняя стоимость путёвки в приморских санаториях колеблется от 1500 руб. за место в обычном двухместном номере до порядка 4000 руб. за одноместный «люкс».
Новости тематики
- Во Владивостоке пройдёт третий фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
- Пенсионеры - "северяне" Приморского края могут компенсировать расходы на проезд к месту отдыха
- "Летние вечера" всё популярнее
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
- Приморские города готовятся к благоустройству
- Новую площадь получат жители Артема в этом году
Новости раздела
- Арбитражным судам Приморского края доверяют, уголовным – нет
- Рукотворная красота создана в Кавалерово
- Тайны Приморья раскрываются летом
- Система видеонаблюдения "Ростелекома" обеспечила 100% онлайн-трансляцию в период проведения ЕГЭ-2018
- Во Владивостоке владельцам 101 квартиры придется ликвидировать перепланировки
- Tele2 провела "День открытых людей" во Владивостоке
- Диван - оружие пролетариата
- Владивостоку предложили Китеж-град
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Тайфунная Мекка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Завещанному не верить
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"