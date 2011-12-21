Почем отдых в Приморье

В пригородной зоне Садгород на базе отдыха «Лесная поляна» стоимость проживания в номере 3-этажного здания от 1500 руб. за люксовый номер и до 6000 руб. за номер «люкс» с дополнительными удобствами.

База отдыха «Дельфин» в районе бухты Шамора предлагает услуги по размещению в номерах деревянных корпусов по цене от 1050 до 1650 руб. в сутки.

В бухте Солнечной в 3 км от Шаморы база отдыха «Жемчужина» берет за размещение в домиках от 2500 до 8000 руб. в зависимости от площади дома. Аренда двухэтажного коттеджа на 3 номера обойдется здесь в 12000 руб. в сутки.

Проживание в номере базы отдыха «Волна» в поселке Андреевка составит от 2600 до 10000 рублей в зависимости от площади выбранного помещения.

На другой базе отдыха в Андреевке - «Жемчужина у моря» - проживание варьируется от 3000 руб. за деревянный домик без удобств до 5900 руб. в сутки за номер «люкс».

База отдыха «Елена» в том же поселке предлагает своим гостям проживание в одном из 15 номеров своей гостиницы от 2500 до 5000 руб. в сутки.

Размещение на ливадийской базе отдыха «Мечта» в одном из жилых корпусов составит от 1350 до 1850 руб. в сутки с человека. А аренда домика обойдется в 1200 руб. с каждого отдыхающего в нем.

В поселке Анна, который расположен непосредственно за поселком Ливадия, на базе отдыха «Маяк» вниманию отдыхающих представлены деревянные домики на разное число номеров. Стоимость проживания на данной базе отдыха составляет от 2800 руб. за простой двухместный номер и до 10000 руб. в сутки за отдельно стоящий домик без удобств.

Средняя стоимость путёвки в приморских санаториях колеблется от 1500 руб. за место в обычном двухместном номере до порядка 4000 руб. за одноместный «люкс».