Бархатный сезон в Приморье ждет любителей приключений

Сегодня в Приморье можно найти себе отдых на любой вкус - на морском побережье, в заповедном лесу или на деревенском подворье, здесь сплавляются по рекам и покоряют вершины Сихотэ-Алиня, любуются водопадами и тестируют целебные грязи, медитируют среди лотосов или в древней тисовой роще.

Тёплое-тёплое море

Пляжный отдых остаётся самым популярным направлением в сфере внутреннего туризма. «Здесь по-прежнему лидируют два направления - Хасанское и Находкинское, они востребованы больше остальных», - отмечает генеральный директор «Шамора.инфо» Марина КАМЕННАЯ.

Но этим летом наши соседи-дальневосточники не проявили такой активности, как в прошлые годы. Свою роль здесь сыграла авария на японской АЭС и прохладная дождливая погода в первой половине лета. И хотя показания дозиметров начиная с марта и вплоть до настоящего времени наглядно свидетельствуют, что все опасения напрасны, многие жители Хабаровска всё же побоялись ехать в Приморье и выбрали другие места для отдыха.

Некоторые руководители туристических компаний и баз отдыха сетуют, что этим летом спад очень ощутимый, другие говорят, что разница по сравнению с прошлыми годами невелика. Но в любом случае жителям Владивостока, которые не привыкли планировать отдых заранее и часто решают всё в последний момент, такая ситуация только на руку: если вы ещё не решили, где отдохнуть, обзванивайте турфирмы прямо сейчас, и уже через 2-3 дня вы сможете отправиться на отдых - места ещё есть. Кстати, цены на приморских базах отдыха остались на уровне прошлого года, если где-то и поднялись, то незначительно.

«Мы уже много лет проводим мониторинг и не раз убеждались, что главное для туристов - это чистое море: летний домик с удобствами на улице отдыхающих, как правило, не пугает», - говорит Оксана ЗЯБЛОВА, директор туристической фирмы «Пять звёзд». Конечно, есть и более комфортабельные базы отдыха со всеми удобствами, но не для массового потребителя - порядок цен здесь будет уже совершенно другой. В качестве дополнительных услуг многие базы сегодня предлагают прокат спортивного снаряжения, катамаранов, водных мотоциклов, квадроциклов, велосипедов, организуют экскурсии, конные прогулки, морские прогулки на катере и, конечно, дискотеки.

Что касается приморских санаториев, иногда можно услышать, что цены здесь слишком высоки - в Китае, дескать, гораздо дешевле. «На самом деле это не так, - считает Ольга КУДРЯВЦЕВА, председатель Приморского отделения Российского союза туриндустрии. - Я сама побывала во многих китайских санаториях, и могу сказать, что там тоже медицинские процедуры проводятся за отдельную плату, и в итоге оздоровительный отдых выливается примерно в ту же сумму, что и в Шмаковке, а условия у нас нисколько не хуже».

Для любителей приключений

«В последние годы набирают популярность приключенческие туры, - рассказывает Оксана Зяблова. - Здесь вы получаете возможность совместить пляжный отдых с экскурсионным. В качестве примера можно привести туры на заповедный остров Петрова, посещение Парка Драконов, Дальневосточного морского заповедника, отдых на берегу бухты Киевка в Лазовском районе. По сути это экологически-познавательный туризм, но здесь есть элемент приключения - эти туры для людей, которые не боятся препятствий и неожиданностей, которые могут возникнуть в ходе путешествия».

На территории Приморского края есть много точек, очень привлекательных для туристов, но труднодоступных. Попасть туда можно только с помощью туристических компаний, и это не реклама, а реальное положение дел.

Например, многие приморцы и гости нашего края изъявляют желание побывать в Дальневосточном морском заповеднике (Хасанский район), но добраться туда самостоятельно не так просто, да и добиться разрешения на посещение заповедника для частного лица - большая проблема. Если же вы обращаетесь в турфирму, здесь система уже отработана: собирают группу, получают разрешение, заказывают специальный транспорт, проводят инструктаж с туристами о правилах поведения на территории заповедника. Отправляясь в такое путешествие, вы получаете «в одном флаконе» активный отдых, новые впечатления, общение с природой, целебные грязи и, конечно, возможность искупаться в чистом море и подышать чистым воздухом. Пыльный город с его бесконечными пробками, шумными стройками, выхлопными газами остаётся где-то далеко за кадром…

Для любителей комфорта, которые по вечерам хотят непременно возвращаться в чистую постель, есть приключенческие туры с ночёвкой в домиках, для тех, кто нетребователен к бытовым условиям, - маршруты с проживанием в палатках.

Ещё одно труднодоступное место, необычное и загадочное - остров Петрова с древней тисовой рощей, многовековыми кедрами, липами и лианой актинидия, которая до сих пор плодоносит, несмотря на свой почтенный возраст (составляющий, по разным данным, от 1200 до 1600 лет). На острове есть родник, который, по преданиям, дарует женщинам красоту. В древности остров Петрова использовался как место для проведения священных обрядов и очищения души, где человек приходит в согласие с самим собой. Многие туристы утверждают, что, находясь на острове, в самом деле ощутили эту мистическую атмосферу.

И, конечно, в августе турфирмы традиционно предлагают лотос-туры в разные районы Приморского края (кстати, ближайшее к Владивостоку озеро, где можно увидеть цветущие лотосы, находится в районе станции Океанской).

«Новые точки, привлекающие туристов, появились в последние годы и на севере Приморья - это Ольгинский, Тернейский, Кавалеровский районы, - говорит Ольга Кудрявцева. - Конечно, это не массовый отдых, поскольку море там прохладное. На северах, как правило, отдыхают малыми группами, иногда туристические компании организуют индивидуальные туры».

Роскошные водопады, чистейшие озёра, целебные горячие источники, древние археологические памятники - всё это наши, приморские севера. Для желающих - сплав по рекам (от простейших маршрутов до экстремальных), рыбалка, сбор грибов, ягод, дикоросов. Есть даже туры с такими интригующими названиями, как «НЛО в Приморье» или «Магические травы».

Покорить вершину может каждый

Если вы думаете, что восхождение на вершину доступно только людям, имеющим суперподготовку и накачанные мышцы, спешим обрадовать: это не так. Конечно, определённая физическая подготовка необходима: если вы целый год плавно перемещались из офисного кресла на сиденье автомобиля, а оттуда на диван, путь в горы вам заказан. По крайней мере, пока.

Мечтаете покорить вершину? Это хороший стимул для занятий в спортзале.

Самая известная гора в Приморье, которая буквально притягивает к себе туристов, - это, конечно, Пидан. Говорят, туда периодически поднимаются даже астрологи, чтобы получить энергетическую подпитку. Покорить эту вершину возможно, но всё-таки достаточно сложно. Для тех, кто первый раз поднимается в горы, больше подойдут облегчённые варианты.

«Для начинающих экстремалов мы предлагаем гору Снежную, - рассказывает Оксана Зяблова. - Её высота составляет 1650 м, но на высоту 1400 м туристы поднимаются на машине, а дальше уже идут пешком. Туристическая компания даёт разработанный маршрут и обеспечивает безопасность. Добавлю, что на горе Снежной есть родник, откуда берёт начало река Уссури, а какое значение она имеет для Приморского края, думаю, никому объяснять не нужно».

Получили удовольствие? Почувствовали, что горы - ваша стихия? Значит, вас ждёт следующая вершина!