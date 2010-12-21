Дети-инвалиды начнут учиться в режиме online

С августа 2010 года в Приморском крае запущен проект дистанционного образования детей-инвалидов, который призван не только улучшить учебную подготовку, но и заинтересовать ребенка с ограниченными возможностями в получении новых знаний и навыков. Обычная нагрузка в школе колеблется от 20 до 36 часов в неделю, в то время как дети с ограниченными возможностями, обучающиеся на дому, получают знания лишь в течение 8-10 часов.

Программа дистанционного обучения реализуется в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Дети, не способные посещать общеобразовательные учреждения по состоянию здоровья, обеспечены необходимой компьютерной техникой, адаптированной к специфике каждого ребенка, а также высокоскоростным доступом в интернет. Финансирование полностью выделено из федерального и краевого бюджетов.

Компания ЛАНИТ ДВ выиграла тендер на реализацию данного проекта и завершила работы в декабре 2010. Первым этапом проекта была осуществлена поставка оборудования для центра дистанционного обучения, созданного на базе школы-интерната 3-4 вида. Кроме того, проведена подготовка и техническое оснащение помещения на 12 рабочих мест для педагогов, занятых в программе дистанционного образования.

В августе текущего года ЛАНИТ ДВ обеспечила 12 удаленных рабочих мест для педагогов по месту проживания, чтобы ученики имели постоянный доступ к преподавателям. Самым масштабным этапом проекта стала работа непосредственно с семьями детей-инвалидов. В третьем квартале 2010 года была осуществлена поставка специального компьютерного оборудования для 59 семей Приморского края. Поставляемое оборудование Apple с операционной системой Snow Leopard включает 6 категорий, разработанных специально для нужд людей с ограниченными возможностями. После установки и настройки оборудования в каждой семье ЛАНИТ ДВ также осуществила подключение к Интернету, что позволило детям получить доступ к центру дистанционного обучения, образовательным ресурсам и электронным библиотекам.

Образовательная программа на первом этапе включила в себя обучение детей и их родителей использованию специализированного оборудования, которое осуществили высококвалифицированные педагоги: учителя первой и высшей категории из Владивостока, Артема, Арсеньева. Согласно проекту образования, для каждого ребенка разработана индивидуальная программа обучения как основным гуманитарным, естественнонаучным, математическим курсам, так и дополнительным профессиональным знаниям. Дети и педагоги уже приступили к занятиям.

Данный проект имеет перспективы развития, т.к. в крае существует довольно много семей, чьи дети по состоянию здоровья нуждаются в дистанционном обучении. В 2011 году будут проведены работы и поставлено столь необходимое оборудование еще в 250 семей края. Дети будут работать с учителем так же, как обычные школьники, только на большем расстоянием друг от друга, которое легко преодолевается с помощью современных технологий.