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Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
В комментарии одному из подписчиков в Инстаграм @igorlovepapa Игорь Востриков расскрыл секрет, зачем он приехал во Владивосток.
Aleksa8321 написала трогательный пост поддержки гостю Владивостока, которому многие приписывают пиар на смерти близких: "Каждый человек внутри себя сам решит когда рано, а когда уже настало время идти дальше, с болью, воспоминаниями и вечной любовью к своей семье! И никаких норм и сроков просто нет! Я за любовь, за поддержку, за семью, думаю, вы человек, который стремится к семейному очагу, любите детей! И может вы сейчас не за новым знакомством, но я вам искренне желаю снова испытать радость отцовства и любовь".
Игорь Востриков ответил: "Спасибо за теплые слова, все так и есть! Как такое вообще можно мерить, загонять в сроки, правила? Все верно, у каждого свой срок. Иногда пытаются зразу заменить погибших, Зураб Кекелидзе рассказывал случай как и у меня, жена и 3 детей, человеку было так сложно что через месяца нашел себе жену с 3 детьми. Мне не нужна замена. Я готов создавать новые отношения, и я точно знаю чего я хочу. Но, как говорила моя сестренка, "я не готов(а) бросаться на амбразуру" скажем так, я в пассивном поиске❤️ А про боль и вечную память - для меня это данность, а не проблема. Немного сложнее будет найти себе половинку, которая будет уважительно относиться к памяти о моей прежней семье. Но есть и плюс, я знаю минимум что будет у девушки которую я ищу! Она будет не зациклена на себе, доброй, с чувством сострадания! Это страшно, если подумать сколько всякой желчи во круг, ведьмы... Так что вот так! Будет не легко, но я знаю что у меня все получится. Как бы время у меня есть, мне всего 32 чувствую себя моложе. А пока буду просто жить и путешествовать. Кстати правильный ответ 8, 1, 2"
Итак, Игорь приехал во Владивосток, чтобы получить визу в США, посмотреть на мост и его сфотографировать.
Сразу же посыпались новые отклики и пожелания, подписчики интересуются, получит ли Игорь визу в США:
@tori_viktoriya: "Игорь, значит я угадала ☺️☺️☺️👍🏼 я безумно рада и чувствовала, что именно это вам надо!!! Очень интересно, отпишитесь в итоге дали вам визу или нет.. знаю, что не так легко её получить... но с вашей историей может быть как и легче, так и наоборот сложнее".
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