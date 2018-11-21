Социалка края идет на взлет

Образование и медицину края выведут из кризиса «подъемными», доплатами и льготами

Решения, принятые на внеочередном заседании Законодательного Собрания 15 ноября, приморские депутаты иначе как историческими не называли. Впервые за многие годы краевой парламент голосовал за кардинальное увеличение финансирования жизненно важных статей бюджета – образования, здравоохранения, мер социальной поддержки.

Утвержденный пакет мер найдет отражение в бюджете края на 2019 год, который уже миновал первое чтение.

Социальный прорыв

Перед внеочередным заседанием спикер ЗС ПК Александр РОЛИК напомнил, что социальные вопросы в последнее время стали ключевыми в повестке парламента края. Однако предложенный врио губернатора Олегом КОЖЕМЯКО пакет мер по поддержке социальной сферы он назвал беспрецедентным.

- Решения, которые мы сегодня принимаем, направлены на поддержку жителей Приморского края, на повышение качества жизни населения. Мы будем и дальше работать в этом направлении: принимать новые законы и смотреть, как работают уже принятые, - подчеркнул Александр Ролик.

Предварительно весь пакет новых мер был поддержан на выездном заседании комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан, которое прошло в селе Владимиро-Александровское накануне, 14 ноября. Среди инициатив, которые лично представил врио губернатора, – проекты законов о мерах социальной поддержки педагогических и медицинских работников, в которых особое внимание уделено молодым специалистам.

Один из новых законов предусматривает пакет мер поддержки для приморских учителей и воспитателей, в том числе - молодых специалистов. Для тех, кто в течение трех лет после окончания вуза или колледжа пришел на работу в школу или детский сад в Приморье, теперь установлены «подъемные». Их размер зависит от уровня образования специалиста и муниципального образования, в каком находится образовательное учреждение. Для молодых учителей также предусмотрена выплата в размере 10 тысяч рублей в течение трех первых лет работы, а также 50-процентная компенсация за аренду жилья в течение года.

Опытные педагоги, помогающие адаптироваться своим молодым коллегам, в течение года будут получать ежемесячную доплату в размере 5 тысяч рублей. Еще одна мера поддержки распространяется на всех педагогических работников – раз в три года им будут компенсировать часть стоимости путевки на санаторно-курортное лечение, но не более 15 тысяч рублей.

Аналогичная система мер поддержки предусмотрена и для медицинских работников.

Досье "Золотого Рога"

Медицинские работники, трудоустроившиеся на вакантные должности в медицинские организации Владивостока, Артема, Уссурийска и Находки, в соответствии с законом получат «подъемные» в размере 574,7 тысячи рублей. В Дальнегорске, Кавалеровском, Красноармейском, Лазовском, Ольгинском, Пожарском, Тернейском муниципальных районах размер выплаты составит 804,6 тысяч рублей, в других муниципальных образованиях края – 689,6 тысяч рублей. Для фельдшеров ФАПов и скорой помощи установлена денежная выплата в размере 344,8 тысяч рублей. Для медицинских сестер, трудоустроившихся в поликлиники, участковые больницы и амбулатории, предусмотрено 229,9 тысяч рублей.

Новые социальные гарантии для учителей Приморья вступят в силу с 1 декабря 2018 года, а воспользоваться ими смогут специалисты, поступившие на работу после 1 августа. Для медицинских работников новые меры поддержки заработают с 1 января 2019 года.

- Комплекс мер, который мы принимаем, будет способствовать тому, что в наших учреждениях образования и здравоохранения будут работать как выпускники приморских вузов, так и специалисты из других регионов, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Александр Ролик.

В своевременности новых мер поддержки убеждена и новый депутат ЗС Приморья, директор школы №25 Уссурийска Галина ОВСЯННИКОВА.

- Вопросы, которые мы рассмотрели – это действительно новый этап в жизни Приморского края. Решения, принятые сегодня, позволят привлечь и закрепить специалистов в школах. Денежные добавки к заработной плате будут ощутимы для всех педагогов, особенно для молодых, - считает депутат.

Со сферой образования также связан закон, расширяющий число детей, которые смогут бесплатно питаться в школах. Помимо младшеклассников - их дополнительно к завтракам с 1 декабря будут поить молоком или кисломолочными продуктами - возможность бесплатно поесть в школе теперь получат ученики 5-11 классов из многодетных, а также малообеспеченных семей. Для детей-инвалидов и учащихся с ограниченными возможностями здоровья установят двухразовое питание. Средства на бесплатное питание школьников муниципальные образования Приморья будут получать в виде субвенции из краевого бюджета.

Бюджет дополнят позже

На внеочередном заседании ЗС ПК депутаты приняли в первом чтении проект бюджета Приморья на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Его основные параметры составят: по доходам – 101,4 млрд рублей, по расходам – 104,6 млрд рублей, дефицит – 3,2 млрд рублей. Планируется, что собственные налоговые и неналоговые доходы краевой казны вырастут на 4,7 млрд рублей по сравнению с 2018 годом.

- В бюджете заложены значительные средства на поддержку муниципальных образований края. Комитет предлагает ко второму чтению увеличить расходы по отдельным госпрограммам, субвенции муниципальным образованиям Приморского края, ассигнования на ремонт дорог за счет Дорожного фонда, - прокомментировал председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН.

Представлявший проект бюджета-2019 первый вице-губернатор Приморья Александр КОСТЕНКО подчеркнул: расходные обязательства, предусмотренные новыми «социальными» законами, будут отражены в документе ко второму чтению. По предварительным расчетам, финансирование мероприятий по поддержке молодых врачей, учителей, защите прав «обманутых дольщиков» и дополнительной соцзащите многодетных семей потребует около 11 млрд рублей.

- Мы принимаем колоссальные меры поддержки и берем на себя огромные обязательства. Важно обеспечить сбалансированность бюджета, его наполнение. Это участие в федеральных программах, качественное администрирование налогов, эффективная работа с краевым имуществом, - уверен председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.

Также депутаты утвердили в первом чтении бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год. Доходы и расходы ТФОМС составят по 31,36 млн рублей, или на 8,8% больше, чем в текущем году. В 2020 и 2021 году бюджет фонда также планируется бездефицитным.

На фото: Социальная и бюджетная политика в Приморье теперь идут одним курсом.

Фото Александра МАСЛЯНКО.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.