Рыбалка без опасности

ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГО и ЧС напоминает рыбакам о правилах поведения на неокрепшем льду

С наступлением отрицательных температур многие жители Приморья расчехлили приспособления для подледной рыбалки. Готовы к сезону и спасатели края, за последнее время значительно пополнившие парк спасательной техники благодаря финансированию из регионального бюджета. Однако первое и главное условие предотвращения опасных ситуаций на льду – это осторожность самих участников рыбалки.

На вопросы о том, как сделать так, чтобы подледный лов не закончился для незадачливого рыбака непосредственно подо льдом, ответил руководитель государственного казенного учреждения Приморского края по пожарной безопасности, ГО и ЧС Юрий ЖУРАВЕЛЬ.

- Юрий Алексеевич, расскажите, какие задачи стоят перед возглавляемым Вами учреждением?

- Краевое учреждение представляет из себя серьезную организацию. В нее входят как поисково-спасательные службы, так и пожарные подразделения. Сотрудники ГКУ отрабатывают определенные мероприятия при подготовке территориальной подсистемы РСЧС, проводят обучение населения Приморского края, в том числе в рамках государственной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обес-

печение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013-2020 годы.

- В Приморье близятся холода. С появлением льда на реках и морских акваториях традиционно появляются рыбаки. Многие выезжают на лед на автотранспорте. Готовы ли спасательные службы к началу «ледового» сезона?

- Случаи выхода на лед в последние дни были отмечены даже на юге Приморья – в Надеждинском и Хасанском районах. Мы ведем постоянный мониторинг состояния льда на реках края и предполагаем, что в ближайшие выходные жители края откроют сезон подледного лова. Поэтому все службы спасения уже приведены в определенную степень готовности, проведены необходимые инструктажи. Тренировки ведутся в постоянном режиме, поскольку работа в зимний период требует от спасателей особой квалификации. Подготовлена и техника – на морских акваториях определены места стоянки катеров на воздушной подушке.

- Можете ли Вы уточнить, где будут дежурить эти спасательные катера?

- Под наблюдением спасателей Приморской ПСС находится акватория всего Амурского залива. Катер на воздушной подушке типа «Марс» дежурит в районе Моргородка, а дежурная группа спасателей круглосуточно дислоцируется в районе ул. Вострецова. Кроме того, катера на воздушной подушке стоят в районе мыса Федорова и на Русском острове.

Кроме того, в этом году по решению администрации Приморского края оснащено спасательным плавсредством подразделение, дислоцированное в Дальнереченске. В целом нами был сформирован определенный перечень плавсредств и спасательных автомобилей, которые уже приобретены благодаря финансовой поддержке из краевого бюджета и будут задействованы этой зимой. Совместная работа спасателей и администрации края дает определенный результат в плане укомплектования подразделений техникой. Сегодня спасатели имеют катера на воздушной подушке «Марс», надувные лодки, катамараны, специальные гидрокомбинезоны, а также различные средства для спасения терпящих бедствие рыбаков.

- Будут ли проводиться профилактические рейды в местах зимнего лова?

- Рейды, однозначно, будут проводиться. Недавно состоялось заседание комиссии по ЧС при администрации Приморского края, где руководителям органов местного самоуправления напомнили о необходимости проведения профилактических рейдов, выставления запрещающих знаков в местах выхода на лед. Там, где граждане чаще всего выезжают на лед, возможно перекрытие въездов.

Традиционно, планируется вести разъяснительную работу об опасности выхода и выезда на лед посредством всех доступных средств массовой информации. Кроме того, хорошо зарекомендовала себя практика размещения информационных листовок в общественном транспорте и на остановках. Выставляются предупреждающие аншлаги в местах, где автотранспорт проваливается под лед наиболее часто – многие любители рыбалки, ознакомившись с ней, не решаются рисковать. Также сотрудники РСЧС и муниципальных органов власти организуют группы, которые будут патрулировать места зимней рыбалки и разъяснять гражданам последствия пренебрежения безопасностью на льду.

- Каковы полномочия спасателей, принимающих участие в рейдах? Могут ли они выдворить рыбаков с опасного участка в принудительном порядке?

- Меры воздействия носят профилактический характер – разъяснить, убедить, доказать. Никто наручники на рыбака не наденет. Но могу сказать, что меры убеждения, как правило, имеют свой эффект – большинство граждан прислушивается и уходит, особенно когда есть предостережения по отрыву льда или изменению ветровой нагрузки.

Добавлю, что нами направлено предложение в Законодательное Собрание Приморского края об установлении административной ответственности к гражданам, выезжающим на лед на автомобилях. Запрет выезда на лед есть, но пока это нарушение остается безнаказанным. А учитывая количество транспорта в том же Владивостоке, контролировать соблюдение этого правила крайне сложно. Кстати, на территории РФ нет ни одного транспортного средства, на котором разрешался бы выход на лед, за исключением катеров на воздушной подушке.

- Какие правила безопасности Вы бы посоветовали соблюдать любителям зимней рыбалки при выходе на лед?

- Собираясь на рыбалку, нужно помнить, что лед – это тонкая, хрупкая прослойка между поверхностью и водой. Здесь всегда существует риск для жизни. Поэтому прежде всего стоит позаботиться о том, чтобы ваши родные и близкие знали, куда вы идете. По одному лучше не ходить – на рыбалку, тем более на первый лед, стоит идти группой. Нелишним будет взять с собой веревку 10-15 метров длиной, прочность которой позволит выдержать вес человека. На одном конце веревки стоит сделать петлю, к другому прикрепить небольшой груз. Это позволит оказать помощь в случае, если кто-то провалится под лед.

Выбирая места для выхода на лед, сморите на его цвет – если он синий с зеленым оттенком, значит, лед прочный. Если лед белый или серый, лучше на него не ступать. Помните, что безопасная толщина льда на пресных водоемах начинается с 10 см, а на море – с 15 см. Такой лед уверенно выдержит человека массой 100 кг. Конечно, кто-то может похвастаться, что рыбачил на льду толщиной в 5см – но риск нахождения на тонком льду увеличивается в разы… К сожалению, из-за пренебрежения правилами, о которых я сказал, ежегодно только в декабре мы имеем пять-семь потерянных молодых жизней.

- Что делать, если человек провалился под лед?

- Если вы стали свидетелем подобного происшествия, постарайтесь оказать помощь человеку. Однако не следует приближаться к провалившемуся ближе чем на 5-6 метров. Если с собой есть веревка, для спасения из полыньи можно использовать ее. Тем же, кто оказался в подобной ситуации один, главное – не паниковать. Нужно постараться раскинуть руки, чтобы не уйти с головой под лед. Затем постараться закинуть ногу на лед и постепенно перенести тяжесть тела на руку и ногу, а выбравшись из полыньи, осторожно откатываться от нее в сторону, с которой вы пришли.

- По каким номерам телефона необходимо звонить тем, кто потерялся на льду или стал свидетелем ЧП?

- Это общеизвестные номера «112» и «110», вызываемые с мобильного телефона. Если же вы в первую очередь дозвонились до родных или близких, они могут обратиться как на эти номера (при звонке с мобильного телефона), так и на номер «01» (при звонке со стационарного телефона).

На фото: Руководитель государственного казенного учреждения Приморского края по пожарной безопасности, ГО и ЧС Юрий Журавель: «Сейчас мы ведем постоянный мониторинг состояния льда на реках края и предполагаем, что в ближайшие выходные жители края откроют сезон подледного лова. Поэтому все службы спасения уже приведены в определенную степень готовности. Подготовлена и техника».

Фото из архива.

Артем СТРОГИН.