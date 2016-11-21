Пострадавшие в Приморье от наводнения многодетные семьи получат дополнительные выплаты

Многодетным семьям Приморья, которые пострадали в результате тайфуна «Лайонрок», выплатят еще по 30 тысяч рублей. Об этом сообщил Губернатор края Владимир Миклушевский во время очередной программы «Ответы» на «Общественном телевидении Приморья».

Одной из главных тем эфира стала ликвидации последствий ЧС в Приморье, помощь пострадавшим. Владимир Миклушевский напомнил, что по поручению полпреда Юрия Трутнева была создана база данных всех пострадавших от тайфуна. Выплаты получили уже почти 40 тысяч человек.

«Все заявления от пострадавших были рассмотрены. Выплаты из краевого бюджета за подтопленный дом, огород либо приусадебный участок завершены. Из федерального бюджета также практически завершены выплаты за частичную и полную потерю имущества», – констатировал глава региона.

Глава края добавил, что на этой неделе Приморье получит очередной транш из федерального бюджета на выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Эти средства незамедлительно направят более 20 тысячам приморцев. Таким образом, компенсации по всем поступившим заявлениям будут завершены», – сообщил заместитель главы региона.

Владимир Миклушевский также сообщил, что принято решение – поддержать многодетные семьи за счет средств, которые поступили на счет благотворительного фонда от жителей Якутии и Сахалина.

«Это более 10 миллионов рублей. Каждая многодетная семья получит по 30 тысяч рублей. Распорядится ими они могут по своему усмотрению», – подчеркнул Губернатор.

К эфиру по телефону подключилась директор департамента труда и социального развития Приморья Лилия Лаврентьева. Она сообщила, что на сегодняшний день в базе данных состоит 84 многодетные семьи.

«15 семей уже подали заявление в департамент, и в ближайшее время они получат положенные им денежные средства. Мы активизируем эту работы при помощи территориальных отделов нашего ведомства, чтобы максимально быстро произвести все выплаты», – сказала она.

Глава региона также отметил, что из-за стихии 432 дома были признаны непригодными для проживания. Пострадавшим выдают специальные сертификаты на покупку нового жилья. На эти цели из федерального бюджета направят 823 миллиона рублей.

«Сейчас уже 240 человек получили сертификаты на покупку нового жилья на территории Приморского края. Люди самостоятельно либо с помощью социальных работников подбирают жилье на вторичном рынке, которое будет проверено на безопасность сделки», – заявил Губернатор.

Отметим, на сегодняшний день жителям Приморья, пострадавшим в результате тайфуна «Лайонрок», выплачено более миллиарда рублей из средств федерального и краевого бюджетов. Так, из краевого бюджета направлено 392,43 миллиона рублей. Из резервного фонда Правительства РФ направлено 669,7 миллионов рублей.

Помимо этого, глава региона лично проверяет организацию работы по выплатам пострадавшим на территориях во время регулярных рабочих поездок по краю.

Напомним, «Ответы» – телевизионный проект с Губернатором Приморского края, в котором любой желающий может получить ответ на интересующий его вопрос на самом высоком уровне. На прямой связи со студией – главы городов и районов, руководители ведомств и предприятий, эксперты и общественники. Очередной выпуск программы выйдет в воскресенье, 27 ноября, в 20.00 на телеканале ОТВ-Прим.