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Около 40 знаков навигации для туристов на русском и английском языках появятся в Приморье
Макеты указателей для туристов согласуют с лингвистами ВГУЭС и ДВФУ, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Проект навигационной системы обсудили на заседании Общественного экспертного совета по развитию туризма во Владивостоке. По информации департамента по туризму Приморья, указатели разместят в районе Набережной, железнодорожного и Морского вокзалов, музеев, а также в районе Ботанического сада, «Фетисов-Арены», «Приморского кольца».
«В последнее время Приморье, в частности, Владивосток, переживает большой наплыв туристов, в том числе, иностранных, и подобные указатели очень необходимы для лучшего ориентирования иностранных гостей на территории края», – отметили эксперты.
Члены совета обратили внимание на правильность написания указателей на английском языке, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.
«Необходимо грамотно и корректно прописать название объектов на знаках, чтобы они отражали и региональную специфику», – уточнили эксперты.
Предложено макеты указателей направить специалистам-лингвистам во ВГУЭС и ДВФУ, чтобы они дали квалифицированную оценку правильности написания указателей.
Отметим, что в центральной части Владивостока уже установлены первые 12 навигационных указателей для туристов. Их можно увидеть в районе железнодорожного и морского вокзалов, на Алеутской и Светланской, на Корабельной и Спортивной набережных Владивостока, около видовой на сопке «Орлиное гнездо», на острове Русский и возле объектов Владивостокской крепости – Ворошиловской батареи и музея «Владивостокская крепость».
Всего, по информации туристско-информационного центра Приморья, в крае планируется установить более 90 знаков туристической навигации в 11 муниципалитетах.
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