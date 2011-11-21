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В Приморье тройняшки попали под раздачу. Жилья
ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября, ZRPRESS. 21 октября две приморские семьи получили свидетельства, дающие право на улучшение жилищных условий. В этом году семьи Буцневий и Клейменовых пополнились тройнями.
Напомним, с инициативой принятия соответствующего краевого закона выступили депутаты Законодательного Собрания. Данное предложение было поддержано губернатором края Сергеем Дарькиным.
У супругов Оксаны и Сергея Буцневий из Уссурийска растет четырехлетний Саша. А 21 июля этого года на свет появились Елизавета, Екатерина и еще один сынишка Глеб. У 35-летних жителей Владивостока Ирины и Дмитрия Клейменовых долгожданные малыши Владислав, Артем и Вероника родились 3 июня 2011 года.
Счастливых родителей поздравила вице-губернатор края Любовь Дроздова.
«Рождение тройни очень радостное событие, - сказала она. - Для родителей – это дополнительные обязанности и большая ответственность. И в такой момент семьям просто необходима помощь государства». По словам вице-губернатора, Приморский край - один из немногих регионов страны, где законодательно утверждена значимая мера социальной поддержки – обеспечение жильем семей, где одновременно родились трое и более детей.
Как подчеркнула Любовь Дроздова, улучшение жилищных условий позволит создать нормальные условия для развития детей: «Такая поддержка государства призвана стимулировать рост рождаемости в Приморском крае, что, в свою очередь, благоприятно отразится на демографической ситуации», - сказала она в завершении.
Отметим, что право приобрести жилье по социальной выплате имеют родители тройняшек, независимо от величины дохода семьи и имеющегося в собственности жилого помещения. По информации департамента социальной защиты населения края, в Приморье воспользоваться этим правом могут 18 многодетных семей. 11 из них уже стали новоселами. Квартиры приобретены во Владивостоке, Находке, Артеме, Уссурийске, Спасске – Дальнем, в Партизанском и Лазовском районах. До конца года свидетельства получат три семьи из Владивостока и Фокино. Эксперты рассматривают документы на улучшение жилищных условий семье с тройней из Тернейского района.
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