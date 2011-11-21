Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Хасанском районе Приморского края определены победители конкурса "Турбаза 2011"
В Хасанском районе Приморского края подведены итоги конкурса «Турбаза 2011». По замыслу организаторов, он был призван выявить наиболее организованную туристскую индустрию района, привлечь больше внимание потенциальных отдыхающих, а также стимулировать развитие туристического бизнеса в районе.
Конкурс проводился по нескольким номинациям: «Самый популярный», «Лучший сервис», «Самый экологически чистый».
В рамках проведенного конкурса «Турбаза 2011», с точки зрения организаторов интернет-сайта, самыми лучшими были признаны четыре базы отдыха Хасанского района. Это три базы отдыха в селе Андреевка: «Волна», «Усадьба Фиолент», «Елена» и одна – в селе Безверхово – база отдыха «Маяк».
Туристические базы были названы лучшими по уровню и качеству сервиса, по удобному расположению, а также по всем условиям, делающим отдых безопасным, полноценно комфортным и оставляющим самые незабываемые и яркие впечатления, сообщает газета "Хасанские вести".
Новости тематики
- Бонусы и сервисы в дорогу
- Во Владивостоке начали практиковать "интеллектуальный массаж"
- Путеводитель, погода и русские красавицы – топ запросов о Владивостоке в китайском Интернете
- Приморцы рассказали, чего им не хватает для счастья
- Приморцев зазывают в Северную Корею
- На рыбалку за 400 тысяч рублей с человека
- На PITE Приморье развернет "Праздник вкуса" во Владивостоке
- В Приморье будет представлен бренд "Восточное кольцо России"
- Жители Приморья могут выиграть призы от Национальной организации туризма Кореи
- В Приморье открывают уникальный туристический маршрут
Новости раздела
- Трудовые книжки уйдут в "цифру"
- Вместо "Хаяттов" гости ВЭФ в который уже раз будут спать на судне
- Во Владивостоке пройдёт третий фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
- Пенсионеры - "северяне" Приморского края могут компенсировать расходы на проезд к месту отдыха
- Китай и пенсионеры
- "Летние вечера" всё популярнее
- В Приморье тигра ставят на фотоучет
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Мусорный полигон приговорен к ремонту
- "Крылья Востока" сделали первый взмах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось