В Хасанском районе Приморского края определены победители конкурса "Турбаза 2011"

В Хасанском районе Приморского края подведены итоги конкурса «Турбаза 2011». По замыслу организаторов, он был призван выявить наиболее организованную туристскую индустрию района, привлечь больше внимание потенциальных отдыхающих, а также стимулировать развитие туристического бизнеса в районе.

Конкурс проводился по нескольким номинациям: «Самый популярный», «Лучший сервис», «Самый экологически чистый».

В рамках проведенного конкурса «Турбаза 2011», с точки зрения организаторов интернет-сайта, самыми лучшими были признаны четыре базы отдыха Хасанского района. Это три базы отдыха в селе Андреевка: «Волна», «Усадьба Фиолент», «Елена» и одна – в селе Безверхово – база отдыха «Маяк».

Туристические базы были названы лучшими по уровню и качеству сервиса, по удобному расположению, а также по всем условиям, делающим отдых безопасным, полноценно комфортным и оставляющим самые незабываемые и яркие впечатления, сообщает газета "Хасанские вести".



